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25.02.2019
Военно-промышленный курьер

Россия предложила проект "Лада" для участия в индийском тендере

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия предложила Индии в рамках тендера на подводные лодки проект "Лада" с воздухонезависимой энергоустановкой, сообщил замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.

"В рамках предстоящего тендера Россия предложила Индии подводную лодку класса "Лада" (экспортный вариант лодки – "Амур 1650") с воздухонезависимой энергоустановкой. Эта ДЭПЛ может быть укомплектована в том числе комплексами "БраМос", - цитирует А.Пунчука Интерфакс-АВН.

Он отметил, что РФ готова к участию в тендере, который предполагается объявить в 2019 году.

"Уверены, что опыт совместных работ в области создания индийского подводного флота создает необходимый технологический задел для успешной реализации данного проекта для индийских ВМС", - заявил А.Пунчук.

Дизель-электрические субмарины проекта 677 ("Лада") разработаны Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин". Они предназначены для уничтожения подводных лодок, надводных кораблей и судов противника, нанесения ударов по наземным объектам, защиты морского побережья и морских коммуникаций, ведения разведки.

Водоизмещение подлодок составляет 1,8 тыс. тонн. Они способны развивать скорость до 21 узла, погружаться на глубину до 350 м. Экипаж корабля составляет 36 человек. Подлодки проекта 677 отличаются низким уровнем шумности и высокой степенью автоматизации.

22.02.2019
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Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Амур-1650
Компании
ФСВТС РФ
Проекты
677 Лада
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