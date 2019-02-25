Республики Прибалтики дерутся за "польский" Форт-Трамп

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что американская военная база, которую Польша хочет разместить у себя, должна располагаться как можно ближе к территории прибалтийской республики.

Об этом она рассказала на пресс-конференции в Варшаве, сообщает "Sputnik Литва".

"Присутствие американских солдат в регионе в интересах обеих наших стран. Для Литвы очень важно, чтобы это было ближе к восточной части, к Литовской Республики", - заявила Грибаускайте.

Со своей стороны, президент Польши Анджей Дуда сообщил, что литовская и польская стороны отправят по механизированной бригаде в многонациональную дивизию НАТО "Северо-Восток", которая дислоцируется в Эльблонге.

Прошлой весной Варшава предложила США разместить на своей территории постоянную военную базу. По словам президента Польши Анджея Дуды, страна готова платить за нее "миллиарды и миллиарды долларов" и даже назвать ее "Форт Трамп". Президент США Дональд Трамп проявил интерес к этой идее, назвав предложение "очень важным вкладом" в укрепление трансатлантической безопасности. Данную идею министры обороны США и Польши Джеймс Мэттиси Мариуш Блащак обсудили в ходе беседы в Пентагоне

Сам Дональд Трамп, услышав о предложении поляков, как пишет западная пресса, "с удивлением поднял брови и улыбнулся". Однако Блащак после возвращения на родину демонстрировал оптимизм. Он сказал, что предложение Варшавы о постоянном присутствии армии США в Польше "было хорошо воспринято". А 20 ноября он в эфире "Польского Радио" подчеркнул: "Форт-Трамп - польско-американская инициатива. Форт-Трамп будет создан. Это без сомнения".