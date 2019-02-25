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25.02.2019
Российская газета

Истребитель США утопил ракеты на семь миллионов долларов

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Источник изображения: rg.ru

Палубный истребитель ВМС США F-15 совершил аварийную посадку в международном аэропорту Портленда. Перед приземлением самолет сбросил в океан все свое вооружение.

Самолет с бортовым номером 473 и позывным Rock 42 принадлежит 142-му истребительному авиакрылу Национальной гвардии США. 20 февраля он отправился на патрулирование с полной боевой загрузкой. Однако после взлета одна из стоек шасси не убралась и руководитель полетов отдал пилоту приказ об аварийной посадке. По каким-то причинам сажать истребитель было решено в гражданском аэропорту - благо его ВПП оборудована аэрофинишером для приема палубной авиации.



Перед посадкой F-15 сбросил в Тихий океан все свои ракеты. Командование авиакрыла подтвердило сброс оружия, не уточняя его состав.

- Обычно F-15 выходят на патрулирование с шестью или восемью ракетами. Традиционная конфигурация включает четыре ракеты "воздух-воздух" средней дальности AIM-120C AMRAAM и пару ближних AIM-9X Sidewinder. В полной нагрузке истребитель берет на борт шесть AMRAAM и две Sidewinder. Согласно отчетам Пентагона, каждая ракета AIM-120 в 2019 бюджетном году стоит 1,5 миллиона долларов. AIM-9X в зависимости от модели обходятся в $250-400 тысяч, - пишет военный обозреватель The Drive Тайлер Рогоуэй.

Таким образом по самой скромной оценке ВВС США потеряли имущества на семь миллионов долларов - включая сюда стоимость подвесных баков, без которых нельзя сбросить ракеты. Скорее всего, стоимость утраченного оружия немного больше. Сброс проходил над морским полигоном в Тихом океане, ракеты разрушились от удара об воду. Помимо авиадиспетчеров, за операцией внимательно следила дежурная смена сил противоракетной обороны США (NORAD). Их перехватчики были подняты в воздух на случай, если что-то пойдет не так. Но все обошлось, самолет благополучно приземлился, никто не пострадал.


Антон Валагин

22.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AIM-9
AMRAAM
F-15
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