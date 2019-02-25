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25.02.2019
Российская газета

Интерьер танка "Прорыв" и его новый снаряд показали на видео

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Источник изображения: rg.ru

Журналисты сняли первое достаточно детальное видео, показывающее, как новейший российский танк Т-90М "Прорыв" выглядит изнутри.

На кадрах, появившихся в программе "Военная приемка" телеканала "Звезда", демонстрируются смотровое устройство, панель управления прицелом, пульт управления, панель управления прицелом-дублером, система вентиляции и обогрева, аппаратура радиосвязи и панель управления видеокамерами.

Как отмечается в программе, для наблюдения за обстановкой на поле боя используется целый набор видеоприцелов и камер. А начальник научно-исследовательского испытательного центра бронетанковой техники 3-го ЦНИИ МО РФ Александр Пантелеев подчеркнул, что в танке существенно улучшена эргономика командирского рабочего места. Это сделано благодаря использованию восьми триплексов. Причем триплекс и командирский прицел связаны друг с другом.

"При необходимости поле зрения панорамы может приводиться к полю зрения триплекса. Это дает возможность быстро перебросить оружие в сторону цели и приступить к ее поражению", - объясняет Александр Пантелеев.

Еще одним важным усовершенствованием является устройство выбора типа боеприпасов. Оно позволяет командиру Т-90М быстро использовать для выстрела нужный именно в данный момент вид снаряда.

Также в программе впервые показано действие боеприпаса, ранее не демонстрировавшего журналистам. Это осколочно-фугасный снаряд дистанционного подрыва. Стрельба ведется по деревянным щитам, которые имитируют расчет ПТРК. Такая ситуация противостояния бронетехники и противотанковых средств, кстати, характерна для Сирии.

В результате воздушного подрыва боеприпаса перед мишенью, на щиты и снег вокруг них обрушивается россыпь смертоносных осколков. После этого в мишени насчитали 15 сквозных пробоин.


Руслан Мельников

22.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
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