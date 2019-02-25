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25.02.2019
Военное обозрение

В ВДВ появится пятая дивизия

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В ВДВ будет сформирована еще одна дивизия, сообщил в интервью газете Красная звезда командующий войсками Андрей Сердюков.

Источник изображения: https://ru.wikipedia.org

Сегодня в состав ВДВ, не считая частей обеспечения и учебных заведений, входят 4 дивизии и 5 бригад.

Боевой состав войск будет включать 5 дивизий, 4 десантно-штурмовые бригады, артиллерийскую бригаду, соединения и воинские части обеспечения, а также военные учебные заведения,

сказал командующий.

По его словам, в составе ВДВ также будет создана бригада "нового типа", которая за счет своей "мобильной составляющей и увеличенного боевого потенциала" получит качественно иные возможности.

Генерал сообщил также, что в текущем году ВДВ ожидают поступления "до 300 единиц основных образцов вооружения и техники", в том числе 90 единиц БМД-4М и модернизированных БТР-МДМ.

Кроме того, спланирована поставка более 9,5 тыс. средств десантирования для личного состава и техники, а также 500 единиц аппаратуры спутниковой навигации.

Выполнение гособоронзаказа позволит к исходу текущего года довести уровень современной техники и вооружения в десантных войсках до 67,9%. Таким образом, прирост составит 4,2%, добавил Сердюков.

Напомним, в августе 2018 года Минобороны РФ подписало контракт на поставку в ВДВ до 2021 года 190 БМД-4М и БТР "Ракушка".

22.02.2019
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Страны
Россия
Продукция
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Гособоронзаказ
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1 комментарий
№1
25.02.2019 10:14
Для такого количества десантников у РФ нет военно-транспортных самолетов,а использование частей ВДВ в качестве обычных ударных соединений осложняется относительно легким вооружением десантников...Вообщем не слишком хорошая идея...Лучше бы создали ударную дивизию,с тяжелым вооружением для границы с Украиной,или горнострелковую для Кавказа ,который далек от желаемого состояния
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