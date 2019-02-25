США разрабатывают новую стратегию ведения войны против России, сообщили СМИ
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн заявил, что Пентагон разрабатывает новую стратегию ведения боевых действий против России и Китая. Главной ее особенностью он назвал скрытное проникновение вглубь территории противника.
О новой стратегии генерал рассказал во время выступления в Брукингском исследовательском институте Вашингтона. По его словам, идея заключается в том, чтобы нанести удар не по сильным, а по слабым сторонам противника.
"Это фундаментальное изменение как в культурном, так и в техническом плане", — считает Голдфайн, которого цитирует издание Telepolis.
Таким образом, утверждает Голдфайн, американские войска получат "асимметричные преимущества" перед противником.
Он добавил, что в новой стратегии будут задействованы все виды войск, а главную роль сыграет истребитель F-35. Разработка стратегии, по словам генерала, займет около года. На нее планируется потратить порядка 135 миллиардов долларов.
Голдфайн подчеркнул, что к созданию этой стратегии Пентагон подтолкнули "угрозы" со стороны России и Китая.
Издание отмечает, что эта разработка напоминает тактику "троянского коня", однако как США собираются реализовать эту концепцию с учетом наличия у России и Китая современных видов вооружений, способных успешно противостоять американским, остается загадкой.
"Разнузданная политика"
Заявление начальника штаба ВВС США прокомментировал военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. По его мнению, оно похоже на на провокацию.
"Прежде всего удивительно, что вдруг военные заговорили о разработке вторжения в другое суверенное государство. Это агрессия в полном широкомасштабном виде. Если это на самом деле реальные стратегические разработки и они ведутся, то они, как правило, секретные и публично о них никто не будет говорить. Подобного рода заявления — это провокация, и она не способствует стабилизации в мире. На сегодняшний день мы видим разнузданную политику военных США", – сказал эксперт в эфире радио Sputnik.
Он считает подобное заявление серьезной ошибкой.
"Принцип раскола общества"
Военный обозреватель, глава военной секции Изборского клуба Владислав Шурыгин в беседе с RT предположил, что американский генерал чересчур увлекся чтением фантастики. По его мнению, США собираются и дальше практиковаться в "ведении гибридной войны", что сейчас и наблюдается в Венесуэле.
Шурыгин также отметил, что предлагаемая Голдфайном стратегия основывается на принципе раскола общества.
По его мнению, в этом нет ничего нового, такая стратегия давно известна и банальна.
Позиция России
Американские военные и политики постоянно называют Россию одной из наиболее серьезных угроз для США, хотя российское руководство неоднократно подчеркивало, что Москва никому не угрожает.
На этой неделе об этом говорил и президент Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию.
Он отметил, что если США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности будут размещать свои ракеты в Европе, то Россия ответит зеркальными и асимметричными действиями.
В таком случае Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут применяться не только против территорий, с которых будет исходить прямая угроза, но и против тех, где находятся центры принятия решений, пояснил Путин.
По его словам, США уже пытались получить абсолютное военное превосходство с помощью глобальной ПРО.
Владимир Путин
президент России
Он отметил, что Россия хочет иметь полноценные, равноправные и дружеские отношения с США, а все ее действия в сфере безопасности носят исключительно ответный, а значит оборонительный характер.
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