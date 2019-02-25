Войти
25.02.2019
РИА Новости

США разрабатывают новую стратегию ведения войны против России, сообщили СМИ

400
0
0
Военнослужащий армии США
Военнослужащий армии США.
Источник изображения: belvpo.com

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн заявил, что Пентагон разрабатывает новую стратегию ведения боевых действий против России и Китая. Главной ее особенностью он назвал скрытное проникновение вглубь территории противника.

О новой стратегии генерал рассказал во время выступления в Брукингском исследовательском институте Вашингтона. По его словам, идея заключается в том, чтобы нанести удар не по сильным, а по слабым сторонам противника.

"Это фундаментальное изменение как в культурном, так и в техническом плане", — считает Голдфайн, которого цитирует издание Telepolis.

Таким образом, утверждает Голдфайн, американские войска получат "асимметричные преимущества" перед противником.

Он добавил, что в новой стратегии будут задействованы все виды войск, а главную роль сыграет истребитель F-35. Разработка стратегии, по словам генерала, займет около года. На нее планируется потратить порядка 135 миллиардов долларов.

Голдфайн подчеркнул, что к созданию этой стратегии Пентагон подтолкнули "угрозы" со стороны России и Китая.

Издание отмечает, что эта разработка напоминает тактику "троянского коня", однако как США собираются реализовать эту концепцию с учетом наличия у России и Китая современных видов вооружений, способных успешно противостоять американским, остается загадкой.

"Разнузданная политика"

Заявление начальника штаба ВВС США прокомментировал военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. По его мнению, оно похоже на на провокацию.

"Прежде всего удивительно, что вдруг военные заговорили о разработке вторжения в другое суверенное государство. Это агрессия в полном широкомасштабном виде. Если это на самом деле реальные стратегические разработки и они ведутся, то они, как правило, секретные и публично о них никто не будет говорить. Подобного рода заявления — это провокация, и она не способствует стабилизации в мире. На сегодняшний день мы видим разнузданную политику военных США", – сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Он считает подобное заявление серьезной ошибкой.

"Ни одна страна, в том числе и США, не в состоянии провести вторжение в Россию, тем более широкомасштабное и глубокое. Мы обладаем современным, перспективным вооружением. Так что мы надежно защищены и в военно-техническом плане, и в моральном. Так что, я думаю, подобного рода заявления — это серьезнейшая провокационная ошибка, которая приводит к дестабилизации мира на планете", — заключил Кошкин.

"Принцип раскола общества"

Военный обозреватель, глава военной секции Изборского клуба Владислав Шурыгин в беседе с RT предположил, что американский генерал чересчур увлекся чтением фантастики. По его мнению, США собираются и дальше практиковаться в "ведении гибридной войны", что сейчас и наблюдается в Венесуэле.

Шурыгин также отметил, что предлагаемая Голдфайном стратегия основывается на принципе раскола общества.

"Все скрытые вторжения возможны только в одном случае — когда внутренняя ситуация в той или иной стране выходит в состояние кризиса и общество теряет свою внутреннюю монолитность", — сказал эксперт.

По его мнению, в этом нет ничего нового, такая стратегия давно известна и банальна.

Позиция России

Американские военные и политики постоянно называют Россию одной из наиболее серьезных угроз для США, хотя российское руководство неоднократно подчеркивало, что Москва никому не угрожает.

На этой неделе об этом говорил и президент Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию.

"Для устойчивого и долгосрочного развития нам нужен мир. И вся работа по повышению обороноспособности имеет только одну цель: она направлена на обеспечение безопасности страны и наших граждан, чтобы никто не только не мог помыслить об агрессии против России, но даже о том, чтобы попытаться использовать методы силового давления в отношении нашей страны", — заявил глава государства.

Он отметил, что если США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности будут размещать свои ракеты в Европе, то Россия ответит зеркальными и асимметричными действиями.

В таком случае Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут применяться не только против территорий, с которых будет исходить прямая угроза, но и против тех, где находятся центры принятия решений, пояснил Путин.

По его словам, США уже пытались получить абсолютное военное превосходство с помощью глобальной ПРО.

"Нужно оставить подобные иллюзии. Ответ с нашей стороны всегда будет действенным и эффективным".

Владимир Путин

президент России

Он отметил, что Россия хочет иметь полноценные, равноправные и дружеские отношения с США, а все ее действия в сфере безопасности носят исключительно ответный, а значит оборонительный характер.

22.02.2019
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Китай
Россия
США
Продукция
F-35
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
Похожие новости
25.09.2017
Стратегические уловки Пентагона
25.04.2016
Неравноправное партнерство
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
24.08.2011
Из России с любовью: дебют ПАК ФА заставил США задуматься
10.06.2009
Здравствуй, оружие!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.02 12:59
  • 2
В Индии заявили о работе над самолётом 5-го поколения с фюзеляжем из нанотрубок
  • 25.02 12:36
  • 42
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 25.02 12:27
  • 1
Российский истребитель Су-57: почти готов к войне? (National Interest, США)
  • 25.02 12:11
  • 1
СМИ: Истребитель Су-57 покажут в Париже
  • 25.02 12:06
  • 25
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 25.02 12:05
  • 2
"Это ничьи воды": США начинают битву за Арктику
  • 25.02 11:58
  • 1
Путин считает, что аналогов современных российских вооружений в мире не появится еще долго
  • 25.02 11:51
  • 2
"Колесница огненной смерти": БМО-Т самая недооцененная российская бронемашина
  • 25.02 11:43
  • 2
Ответ на угрозу: названы цели "Циркона" в США
  • 25.02 10:33
  • 1
ДЭПЛ "Кронштадт" проекта 677 "Лада" выйдет на испытания в этом году
  • 25.02 10:31
  • 1
В Керчи спущен на воду патрульный корабль "Павел Державин" проекта 22160
  • 25.02 10:19
  • 1
Стокгольм вызвал посла: перехват Су-27 рассердил шведов
  • 25.02 10:17
  • 1
Россия ведет переговоры о поставках ударных Ка-52 "Аллигатор" со многими странами
  • 25.02 10:14
  • 1
В ВДВ появится пятая дивизия
  • 25.02 10:09
  • 1
Путин присвоил звание генерала армии главкому Сухопутных войск Салюкову