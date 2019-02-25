США разрабатывают новую стратегию ведения войны против России, сообщили СМИ

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн заявил, что Пентагон разрабатывает новую стратегию ведения боевых действий против России и Китая. Главной ее особенностью он назвал скрытное проникновение вглубь территории противника.

О новой стратегии генерал рассказал во время выступления в Брукингском исследовательском институте Вашингтона. По его словам, идея заключается в том, чтобы нанести удар не по сильным, а по слабым сторонам противника.

"Это фундаментальное изменение как в культурном, так и в техническом плане", — считает Голдфайн, которого цитирует издание Telepolis.

Таким образом, утверждает Голдфайн, американские войска получат "асимметричные преимущества" перед противником.

Он добавил, что в новой стратегии будут задействованы все виды войск, а главную роль сыграет истребитель F-35. Разработка стратегии, по словам генерала, займет около года. На нее планируется потратить порядка 135 миллиардов долларов.

Голдфайн подчеркнул, что к созданию этой стратегии Пентагон подтолкнули "угрозы" со стороны России и Китая.

Издание отмечает, что эта разработка напоминает тактику "троянского коня", однако как США собираются реализовать эту концепцию с учетом наличия у России и Китая современных видов вооружений, способных успешно противостоять американским, остается загадкой.

"Разнузданная политика"

Заявление начальника штаба ВВС США прокомментировал военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. По его мнению, оно похоже на на провокацию.

"Прежде всего удивительно, что вдруг военные заговорили о разработке вторжения в другое суверенное государство. Это агрессия в полном широкомасштабном виде. Если это на самом деле реальные стратегические разработки и они ведутся, то они, как правило, секретные и публично о них никто не будет говорить. Подобного рода заявления — это провокация, и она не способствует стабилизации в мире. На сегодняшний день мы видим разнузданную политику военных США", – сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Он считает подобное заявление серьезной ошибкой.

"Ни одна страна, в том числе и США, не в состоянии провести вторжение в Россию, тем более широкомасштабное и глубокое. Мы обладаем современным, перспективным вооружением. Так что мы надежно защищены и в военно-техническом плане, и в моральном. Так что, я думаю, подобного рода заявления — это серьезнейшая провокационная ошибка, которая приводит к дестабилизации мира на планете", — заключил Кошкин.

"Принцип раскола общества"

Военный обозреватель, глава военной секции Изборского клуба Владислав Шурыгин в беседе с RT предположил, что американский генерал чересчур увлекся чтением фантастики. По его мнению, США собираются и дальше практиковаться в "ведении гибридной войны", что сейчас и наблюдается в Венесуэле.

Шурыгин также отметил, что предлагаемая Голдфайном стратегия основывается на принципе раскола общества.

"Все скрытые вторжения возможны только в одном случае — когда внутренняя ситуация в той или иной стране выходит в состояние кризиса и общество теряет свою внутреннюю монолитность", — сказал эксперт.

По его мнению, в этом нет ничего нового, такая стратегия давно известна и банальна.

Позиция России

Американские военные и политики постоянно называют Россию одной из наиболее серьезных угроз для США, хотя российское руководство неоднократно подчеркивало, что Москва никому не угрожает.

На этой неделе об этом говорил и президент Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию.

"Для устойчивого и долгосрочного развития нам нужен мир. И вся работа по повышению обороноспособности имеет только одну цель: она направлена на обеспечение безопасности страны и наших граждан, чтобы никто не только не мог помыслить об агрессии против России, но даже о том, чтобы попытаться использовать методы силового давления в отношении нашей страны", — заявил глава государства.

Он отметил, что если США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности будут размещать свои ракеты в Европе, то Россия ответит зеркальными и асимметричными действиями.

В таком случае Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут применяться не только против территорий, с которых будет исходить прямая угроза, но и против тех, где находятся центры принятия решений, пояснил Путин.

По его словам, США уже пытались получить абсолютное военное превосходство с помощью глобальной ПРО.

"Нужно оставить подобные иллюзии. Ответ с нашей стороны всегда будет действенным и эффективным". Владимир Путин президент России

Он отметил, что Россия хочет иметь полноценные, равноправные и дружеские отношения с США, а все ее действия в сфере безопасности носят исключительно ответный, а значит оборонительный характер.