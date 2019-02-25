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25.02.2019
Интерфакс-АВН

Начальник Генштаба РФ отметил профессионализм и самоотверженность выпускников Казанского танкового училища

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Казанское военное командное училище
Казанское военное командное училище.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Богодвид

Москва. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов вручил орден Жукова Казанскому высшему танковому командному училищу и поздравил учебное заведение со столетним юбилеем.

Указ о присвоении награды подписал президент РФ Владимир Путин.

"За свою историю училищем подготовлены тысячи военных профессионалов, воспитана плеяда талантливых военачальников. Его выпускники отстаивали свободу и независимость Родины на полях сражений Великой Отечественной войны, выполняли интернациональный долг в Афганистане, боролись с терроризмом на Северном Кавказе и в наши дни в Сирийской Арабской Республике выполняют воинский долг", - сказал В.Герасимов.

Он отметил, что за героизм, проявленный при выполнении боевых задач, и за трудовые подвиги многие воспитанники училища награждены государственными наградами, более 60 стали Героями Советского Союза и России, трое - Героями Социалистического труда.

Начальник Генштаба подчеркнул, что сегодня училище имеет всю необходимую учебно-материальную базу и высококвалифицированный преподавательский состав.

В ходе празднования юбилея В.Герасимов вместе с командованием Сухопутных войск и Центрального военного округа открыл на территории училища парк и памятник "Герою-танкисту". Памятник размещен в центре парка, где на аллеях размещены портреты героев-выпускников училища.

Скульптура символизирует воина-танкиста. Он с поднятой рукой стоит на разбитой башне немецкого танка.

После открытия памятника гости возложили цветы к нему и сделали символическую фотографию.

На торжества по случаю училища прибыли более 3 тыс его выпускников. Для гостей мероприятия организованы выставка вооружения и военной техники, военной формы одежды и экипировки Сухопутных войск, развернуты полевые кухни, на стадионе пройдет военно-историческая реконструкция, посвященная истории училища.

В торжествах по случаю юбилея училища также принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

22.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Афганистан
Германия
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Путин Владимир
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