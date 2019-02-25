"Теджас" Mk.1 ВВС Индии признан полностью готовым к боевому применению

Представленная в экспозиции выставки Aero India 2019 модель индийского перспективного легкого истребителя HAL Tejas Mk 2 - дальнейшего развития многострадального Tejas. Самолет окончательно превращается в клон шведского Saab JAS-39 Gripen (и двигатель имеет тот же - General Electric F404/F414).

ЦАМТО, 22 февраля. В рамках выставки Aero India 2019 20 февраля было объявлено о достижении легким боевым самолетом "Теджас" Mk.1 статуса полной готовности к боевому применению (Final Operational Clearance – FOC).

Об этом заявил секретарь Минобороны Индии по исследованиям и разработкам / начальник организации оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) д-р Дж. Сатиш Редди.

В тот же день соответствующий сертификат был передан командующему ВВС Индии маршалу авиации Бирендеру Сингху Дханоа (Birender Singh Dhanoa).

Данное мероприятие состоялось после того, как Центр сертификации летной годности военной авиатехники (CEMILAC), уполномоченный сертифицировать военные самолеты и бортовые системы, одобрил производство "Теджас" в конфигурации FOC.

Достижение статуса FOC означает оснащение самолета начальной готовности к боевому применению (IOC) новыми боевыми системами и оборудованием, включая ракету класса "воздух-воздух" большой дальности, применение вооружений класса "воздух-земля", дозаправку в воздухе, а также улучшение летных характеристик. Чертежи самолета в конфигурации FOC уже переданы Hindustan Aeronautics Limited (HAL) для начала серийного производства после модификации самолетов версии IOC.

Однако, по данным высокопоставленных источников, "Теджас" Mk.1 все же необходимо еще получить разрешения FOC в отношении возможности повторного включения двигателя, а также для стрельбы из двухствольной пушки ГШ-23.

Самолет LCA "Теджас" Mk.1 достиг состояния начальной готовности к боевому применению (IOC) в 2013 году. Самолеты данной конфигурации вошли в боевой состав 45-й эскадрильи ВВС Индии в июле 2016 года. С тех пор 10 самолетов эскадрильи выполнили более 1500 вылетов.

В перспективе Агентство авиационных разработок ADA (Aeronautical Development Agency) и Hindustan Aeronautics Limited (HAL) планируют разработать учебно-тренировочный самолет на базе LCA Mk.1, который получил название "Сверхзвуковой многоцелевой УТС" (SPORT – Supersonic Omni Role Trainer). Тем не менее, разногласия по поводу требований к этой программе с ВВС остаются серьезной проблемой.

Как сообщал ЦАМТО, разработка самолета LCA с целью замены истребителей МиГ-21 началась в 1983 году. Работы над проектом велись Агентством авиационных разработок, компанией Hindustan Aeronautics Limited, Советом по научным и промышленным разработкам (CSIR), Организацией оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO), ВВС Индии, а также рядом других организаций. Первый полет продолжительностью 18 мин. самолет LCA TD-1 совершил 4 января 2001 года. Первый сверхзвуковой полет состоялся в августе 2003 года. По различным причинам проект существенно отстал от первоначально согласованного графика.