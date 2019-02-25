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25.02.2019
Российская газета

Резервистов вызовут на переподготовку

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Источник изображения: Виталий Тимкив/РИА Новости

Президент РФ подписал указ о призыве в 2019 году на военные сборы российских граждан, пребывающих в запасе. Сразу уточним: никакого отношения к событиям на Украине или в Сирии этот указ не имеет. Военную подготовку запасников проводят каждый год, и нынешний не станет исключением.

По решению президента, некоторых офицеров и солдат, приписанных на случай войны или других чрезвычайных ситуаций к воинским частям и учреждениям, временно вызовут в Вооруженные силы, других - в войска Национальной гвардии, органы государственной охраны и Федеральной службы безопасности. Длительность их пребывания в военном строю согласуют с органами исполнительной власти субъектов РФ. Исключение сделают только для проверочных сборов, чью продолжительность определят в минобороны.

Все вопросы организации и проведения военных сборов подробно расписаны в специальном Положении. Его последнюю редакцию правительство России утвердило своим постановлением в 2013 году. В документе сказано, что призыв граждан на военные сборы осуществляется военкоматами на основании указов президента РФ. А их продолжительность, место и время проведения определяют в минобороны и других силовых ведомствах, где законом предусмотрена военная служба.

При этом Положение жестко ограничивает продолжительность военных сборов - они не могут превышать 2 месяца. Такой же срок назван в указе президента. Что же касается суммарного времени, которое человек за весь период своего пребывания в запасе проводит на военных сборах, то и здесь имеется "верхняя планка" - не более одного года.

В документе определена градация военных сборов. Они делятся на учебные сборы приписного состава и проверочные сборы. Первые проходят в воинских частях, где запасников временно назначают на должности, соответствующие их военно-учетным специальностям.

Такие сборы могут еще проводиться в форме тренировочных занятий со штатными резервистами. Это необходимо для поддержания армейских навыков у людей, заключивших с минобороны контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве. Кроме того, существуют сборы приписного состава, связанные с подготовкой граждан по военно-учетным специальностям и воинским должностям, либо с обслуживанием материальных средств неприкосновенного запаса.

Что же касается проверочных сборов, то там оценивается боевая и мобилизационная готовность воинских частей и военкоматов. То есть их способность выполнять свои функции в особый период - во время или в преддверии войны.

В Положении о проведении военных сборов сказано, что на период их проведения за запасниками сохраняется средняя зарплата по основному месту работы. Кроме того, люди получат денежное довольствие и выплаты, положенные военнослужащим-контрактникам. Дорожные расходы "партизан" оплачивает государство. А если место проведения военных сборов находится за 3 тысячи километров и более от дома запасника, то к месту временной службы его доставят на самолете.


Юрий Гаврилов

22.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Сирия
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