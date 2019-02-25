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25.02.2019
ТАСС

Путин присвоил звание генерала армии главкому Сухопутных войск Салюкову

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Олег Салюков
Олег Салюков (в центре).
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Этим же указом присвоено звание генерал-полковника начальнику Главного управления боевой подготовки ВС РФ Ивану Бувальцеву и командующему войсками ЦВО Александру Лапину

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин присвоил воинское звание генерала армии главкому Сухопутных войск РФ Олегу Салюкову. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

"Присвоить воинские звания генерала армии: Салюкову Олегу Леонидовичу", - говорится в тексте документа. Этим же указом присвоено звание генерал-полковника начальнику Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил РФ Ивану Бувальцеву и командующему войсками Центрального военного округа Александру Лапину.

Салюков родился 21 мая 1955 года в Саратове. Окончил с золотой медалью Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище (1977), с отличием - Военную академию бронетанковых войск (1985), Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (1996).

Проходил службу в должностях командира взвода, командира роты, начальника штаба и командира батальона в Киевском военном округе, с 1985 по 1994 год служил в Московском военном округе, в 2008-м стал командующим войсками Дальневосточного военного округа. С 2010 по 2014 год - заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ. В мае 2014 года указом президента РФ назначен на должность главнокомандующего Сухопутными войсками. Участник боевых действий.

22.02.2019
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В прямом общении
1 комментарий
№1
25.02.2019 10:09
Добро...Саратовский должен болеть за Россию,тем более что он представитель коренного населения РФ.
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