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25.02.2019
ТАСС

Россия получила приглашение на участие в тендере на поставку Индии легких истребителей

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МиГ-35
МиГ-35.
Источник изображения: rg.ru

Сообщается, что тендер официально еще не объявлен

БАНГАЛОР /Индия/, 22 февраля. /ТАСС/. Россия получила от индийской стороны приглашение на участие в тендере на поставку легких истребителей. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук.

"Тендер официально не объявлен, пока получено приглашение к участию", - отметил Пунчук.

Российская сторона предложит комплекс МиГ-35. По условиям Индии, иностранные участники должны привлечь местных стратегических партнеров. Как уточнил Пунчук, в области авиастроения им является корпорация HAL. По словам заместителя главы ФСВТС, переговоры с ней о совместном участии в тендере уже ведутся.

Индия рассматривает возможность приобретения партии легких истребителей. Среди основных кандидатов ранее рассматривались однодвигательные самолеты - шведский Gripen E и американский F-16 Fighting Falcon. Недавно республика заявила, что готова допустить к тендеру и двухдвигательные самолеты.

22.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Индия
Россия
США
Швеция
Продукция
F-16
Gripen NG
МиГ-35
Компании
HAL
ФСВТС РФ
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