Курт Волкер презентовал новый сайт "Об агрессии России на Украине"
Спецпредставитель американского Госдепа по Украине Курт Волкер представил сайт "об агрессии России на Украине". Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
Источник изображения: https://www.obozrevatel.com/
Как написал Волкер, новый сайт "Противодействие российской агрессии на Украине" представляет собой "инновационную попытку использовать снимки со спутников, карты и статистику, чтобы детализировать последствия российской агрессии на Украине". По его утверждению, после прошедшей на Украине "революции достоинства", Россия захватила и оккупировала Крымский полуостров, а также начала вооруженный конфликт на востоке Украины, напав на украинскую армию. Как ранее заявлял Волкер, в настоящее время российские войска ведут боевые действия на Донбассе, а Россия игнорирует Минские соглашения и делает все возможное для продолжения военного конфликта.
На новом сайте же вся хронология событий, произошедших на Украине за последние пять лет, - от воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта в Донбассе до инцидента в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года - представляется как "российская агрессия".
Необходимо отметить, что представитель Госдепа США Волкер является ярым "русофобом" и во всех ситуациях занимает сторону Украины.
В Москве неоднократно заявляли, что РФ не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании кризиса.
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