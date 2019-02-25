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25.02.2019
Военное обозрение

Курт Волкер презентовал новый сайт "Об агрессии России на Украине"

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Спецпредставитель американского Госдепа по Украине Курт Волкер представил сайт "об агрессии России на Украине". Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Источник изображения: https://www.obozrevatel.com/

Как написал Волкер, новый сайт "Противодействие российской агрессии на Украине" представляет собой "инновационную попытку использовать снимки со спутников, карты и статистику, чтобы детализировать последствия российской агрессии на Украине". По его утверждению, после прошедшей на Украине "революции достоинства", Россия захватила и оккупировала Крымский полуостров, а также начала вооруженный конфликт на востоке Украины, напав на украинскую армию. Как ранее заявлял Волкер, в настоящее время российские войска ведут боевые действия на Донбассе, а Россия игнорирует Минские соглашения и делает все возможное для продолжения военного конфликта.

На новом сайте же вся хронология событий, произошедших на Украине за последние пять лет, - от воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта в Донбассе до инцидента в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года - представляется как "российская агрессия".

Необходимо отметить, что представитель Госдепа США Волкер является ярым "русофобом" и во всех ситуациях занимает сторону Украины.

В Москве неоднократно заявляли, что РФ не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании кризиса.

22.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
США
Украина
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