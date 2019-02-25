Перспективный эсминец ВМС США "Зумвольт" теряет "невидимость"

Американцы пытаются "модернизировать "плавающий утюг" до уровня обычного корабля

Несостоявшаяся "краса и гордость" американского флота – эсминец "Зумвольт" продолжает оставаться в порту приписки – в Сан-Диего, на нем продолжаются работы, цель которых – сделать возможной его эксплуатацию.

Напомним, что кораблям этого проекта, которые позиционировались как "оружие будущего" и должны были стать прорывом в военно-морском деле, не повезло с самого начала. После того, как смета на их разработку и строительство превысила самые смелые футуристические прогнозы, программу, предполагающую первоначально строительство 32 единиц, несколько раз сокращали и сократили до трех кораблей. Но и с ними дело не заладилось. Оружие, под которое они проектировались – рельсотроны и лазерные установки, так и не было создано (да и силовая установка "Зумвольта" не смогла бы его "потянуть").

155-мм артиллерийская установка AGS, разработанная специально для кораблей этого типа и установленная на них, также оказалась неприемлема, поскольку предназначенный для нее управляемый снаряд стоит $800 000.

Но и это не все. Необычный силуэт корабля, сделавший его похожим на речные мониторы времен гражданской войны Севера и Юга и пагубно сказавшийся на его мореходности, обеспечивал ему, тем не менее, низкую радиолокационную видимость. Но теперь в ущерб стелс-характеристикам на корабле появилась открытая мачта и несколько новых антенн, поскольку со штатными "Зумвольт" был не только условно "невидим", но и сам "подслеповат".

Также на эсминце штатные 57-мм орудия МК110 были заменены двумя 30-мм пушками Bushmaster, обладающими меньшей дальностью ведения огня (2 морские мили вместо 9) и тоже не имеющими в своей номенклатуре "умных" боеприпасов. Смысл этого шага не совсем ясен, ведь в отличие от AGS МК110 довольно широко применяется в ВМС США на других судах, а стоимость орудия и боеприпасов вовсе не запредельна. В результате такой замены боеспособность эсминца значительно снизилась. Отметим, что 30-мм Bushmaster, ставшие "главным калибром" для "Зумвольта", широко применяются на военных катерах и кораблях небольшого тоннажа.

В новой конфигурации остается не совсем ясной ниша применения этого эсминца. По данным ряда СМИ, эти эсминцы предполагают использовать как ракетоносцы для поддержки наземных операций. Таким образом, за 22,5 млрд. долларов американские ВМС получили три плавающие платформы для запуска "Томагавков" с низкой мореходностью, слабо защищенные от морских и воздушных атак (система ПВО корабля так же признана недостаточной). Для решения таких задач куда проще и дешевле было бы переоборудовать обычный сухогруз.

Приходится констатировать: амбициозная программа по созданию "эсминца будущего" завершилась полным провалом, и командование ВМС просто не знает, что делать с тремя "плавучими утюгами".

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",