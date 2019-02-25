В ФСВТС сообщили о переговорах с Индией о совместном производстве истребителей МиГ-35

Бангалор (Индия). 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия ведет переговоры с индийской корпорацией HAL о совместном производстве истребителей МиГ-35, сообщил "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.

"Тендер (на 110 легких истребителей - ИФ) официально не объявлен, пока получено только приглашение к участию в нем. В соответствии с его условиями иностранные участники выступают совместно с индийскими "стратегическими партнерами"", - сказал А.Пунчук.

"Стратегический партнер России в области авиастроения - индийская корпорация "HAL", сотрудничество с которой успешно развивается уже много десятилетий. Поэтому мы ведем диалог с представителями корпорации о совместном участии в проекте", - заявил замглавы ФСВТС России.

Он отметил, что для участия в тендере Россия предложит Индии новейший российский авиационный комплекс МиГ-35, который является продолжением линейки самолетов семейства "МиГ", уже стоящих на вооружении индийских вооруженных сил.

"Поэтому МиГ-35 позволит партнерам значительно экономить ресурсы в ходе его эксплуатации за счет унификации инфраструктуры и обслуживания", - подчеркнул А.Пунчук.

Ранее в корпорации "МиГ" сообщили, что Россия готова локализовать производство истребителей МиГ-35 в Индии после того, как Дели примет на вооружение установочную партию этих самолетов.

"В ходе презентации министру обороны Республики Индия генеральный директор АО "РСК "МиГ" Илья Тарасенко подтвердил готовность поставки авиационного комплекса МиГ-35 для Дели на эксклюзивных условиях. Среди них - уникальные технические решения, а также готовность локализовать производство МиГ-35 на территории Индии после принятия на вооружение установочной партии этих самолетов", - говорится в сообщении корпорации.

В апреле 2018 года замглавы ФСВТС России Владимир Дрожжов заявил журналистам, что Россия предложит МиГ-35 для участия в индийском тендере на 110 легких истребителей.

"Конечно, мы готовы участвовать в этом тендере с МиГ-35. Я считаю, у нас в этом плане очень хорошие перспективы",- сказал В.Дрожжов.

Ранее издание Jane's сообщило, что министерство обороны Индии выпустило официальный запрос для планируемой закупки 110 многоцелевых истребителей для ВВС страны.

В нем отмечалось, что из 110 планируемых к приобретению самолетов 17 должны быть поставлены готовыми производителем, а остальные 93 - построены в Индии.

Задание требует широкой передачи технологий индийскому производителю и подготовки индийских кадров, а также обеспечения 75-процентной технической готовности парка поставляемых истребителей и обеспечения 150 часов налета в год на самолет в течение 10 лет.

Источники в министерстве обороны Индии сообщали, что стоимость программы закупки оценивается в $15-$18 млрд.

Помимо МиГ-35, в этом тендере участвуют американские F/A-18 и F-16 Fighting Falcon, европейский Eurofighter Typhoon, французский Rafale, а также шведский Gripen E.

МиГ-35 считается самым совершенным в семействе истребителей "МиГ". В качестве силовых установок на МиГ-35 используются глубоко модернизированные двигатели РД-33МК, его бортовая радиоэлектронная станция позволяет выявлять и сопровождать от 10 до 30 воздушных целей на расстоянии до 160 км, при этом осуществляя захват до шести воздушных и четырёх наземных целей одновременно.

МиГ-35 оснащён современным комплексом обороны, он сводит до минимума внезапную атаку со стороны противника, позволяет распознавать как самолёты, так и летящие ракеты.

Как сообщалось, в состав средств поражения МиГ-35 вводятся перспективные авиационные вооружения, в том числе - средства поражения большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зоны ПВО. Самолет способен решать боевые задачи в спектрах "воздух-воздух", "воздух-земля", "воздух-корабль".