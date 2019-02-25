Министру обороны Индии представили новый МиГ-35

ЦАМТО, 22 февраля. "РСК "МиГ" представила министру обороны Республики Индия Нирмале Ситхараман и высшему военному руководству страны новый авиационный комплекс МиГ-35.

В рамках телемоста между Россией и Индией были продемонстрированы технические преимущества многофункционального истребителя поколения "4++". При этом, как было подчеркнуто, покупка и эксплуатация истребителя МиГ-35 обойдется до 20% дешевле, чем аналогичные предложения прямых конкурентов.

В ходе презентации министру обороны Республики Индия генеральный директор АО "РСК "МиГ" Илья Тарасенко подтвердил готовность поставки авиационного комплекса МиГ-35 для Дели на эксклюзивных условиях. Среди них – уникальные технические решения, а также готовность локализовать производство МиГ-35 на территории Индии после принятия на вооружение установочной партии этих самолетов.

"Индия – один из наших главных иностранных партнеров. Мы уже делаем масштабные шаги навстречу правительству Индии в рамках этой программы и готовы делать это в дальнейшем. Инженеры Корпорации "МиГ" имеют многолетний опыт сотрудничества с индийскими партнерами и четко понимают все потребности индийских ВВС", – подчеркнул генеральный директор АО "РСК "МиГ" Илья Тарасенко.

Авиационный комплекс МиГ-35 будет вооружен новыми видами управляемых и неуправляемых авиационных средств поражения для максимально эффективного решения боевых задач по воздушным, наземным и морским целям.

На МиГ-35 установлены: новый прицельно-навигационный комплекс (ПрНК) с системой управления оружием и новый бортовой комплекс связи (БКС), передовая бортовая радиолокационная авиационная станция с активной фазированной решеткой (БРЛС с АФАР) и цифровая комплексная система управления.

Помимо этого, в ходе презентации МиГ-35 была отмечена его высокая степень модульности: при обновлении и техническом обслуживании нет необходимости разбирать самолет или его часть, достаточно просто заменить необходимый модуль. В полевых условиях замена силовой установки занимает всего 58 мин.

Также в рамках деловой программы первого дня выставки была презентована новая концепция послепродажного обслуживания ПАО "ОАК". Вся военная и гражданская техника, которую производят компании, входящие в ОАК, получит сервисную поддержку за рубежом в режиме "одного окна". Это позволит существенно сократить время и затраты на всех этапах послепродажного обслуживания (ППО) от создания технических центров до осуществления регламентных и ремонтно-восстановительных работ, а также ввести единый стандарт оказания этих услуг.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайт ПАО "ОАК".