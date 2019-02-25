В России заявили о планах Индии докупить партию МиГ-29

Министерство обороны Индии планирует дополнительно закупить у России 19 боевых и два учебно-боевых самолета МиГ-29 UPG, рассказал замглавы Федеральной службы РФ по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук на выставки Aero India 2019.

"Коммерческое предложение на самолеты и дополнительное оборудование направлено партнерам. Ожидаем решения индийской стороны", — приводит его слова "РИА Новости".

Пунчук также рассказал, что стороны обсуждают модернизацию индийского парка истребителей Су-30МКИ на производственных мощностях индийской корпорации Hindustan Aeronautic Limited (HAL) при содействии российских специалистов.

Кроме того, в ближайшее время РФ начнет контрактные переговоры о поставках Индии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С", которые в прошлом году выиграли тендер.

"Результаты проведенных в ходе него испытаний показали, что российский комплекс соответствует техническим требованиям и превосходит конкурентов по ценовым характеристикам", — отметил глава ФСВТС.

На сегодняшний день ВВС Индии эксплуатируют более 900 российских военных самолетов, в том числе МиГ-21, МиГ-29 и его корабельную версию МиГ-29К/КУБ, Су-30МКИ, Ил-76, Ил-78 и другие модели.

13 февраля появилась информация о том, что планы Нью-Дели по закупке дополнительных истребителей МиГ-29 связаны с высокой стоимостью французских Rafale и возможными проблемами с их поставкой.