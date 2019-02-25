Индия использует более двух тысяч российских авиадвигателей
Источник изображения: vpk-news.ru
В Индии на сегодняшний день используется более двух тысяч самолетных и вертолетных двигателей российского производства, об этом заявили в пресс-службе Объединенной двигательной корпорации (ОДК).
Отмечается, что корпорация намерена и дальше развивать сотрудничество с Индией, которая является давним партнером российской двигателестроительной отрасли.
Накануне СМИ сообщали, что Индия в срочном порядке намерена приобрести у России партию многоцелевых истребителей МиГ-29. В правительстве Индии заявили, что в январе 2019 года уже начали переговоры с Москвой об условиях поставок. Всего Индия планирует закупить 21 российский МиГ-29.
22.02.2019
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принадлежат Военно-промышленный курьер
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