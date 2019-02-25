ВМС США пообещали не допустить господства России в Арктике

Соединенные Штаты не позволят России и Китаю господствовать в Арктике и устанавливать свои порядка на Северном морском пути, приводит Washington Examiner заявление командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго.

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По словам Фогго, этот заполярный регион должен в равной степени использоваться всеми участниками Арктического совета, и не один из них не имеет права претендовать на него.

Москва считает Арктику своей территорией. Но на самом деле это международная территория, и США заинтересованы в том, чтобы она оставалась свободной и открытой для всех,

сказал он.

При этом он отметил, что американские компании не заинтересованы в использовании Северного морского пути, так как его глубина слишком маленькая для их крупнотоннажных судов.

Говоря о Китае, адмирал напомнил, что эта страна не является членом Арктического совета, а имеет с 2013 года лишь статус наблюдателя, поэтому вообще не имеет права пользоваться водами Заполярья. Однако китайцы хотят убедиться в своих возможностях использовать "Полярный Шелковый путь", а заодно и заиметь там свою долю, добавил Фогго.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если Вашингтон отступит, то вакуум немедленно заполнят другие страны.

Русские и китайцы увидят это и используют все свои возможности, представлявшие опасность для свободолюбивых стран, таких как Исландия, Канада и Америка,

сказал госсекретарь.

Напомним, в Арктический совет входят Россия, США, Канада, Норвегия, Исландия, Дания, Швеция и Финляндия.