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25.02.2019
Военное обозрение

Россия предложит на индийский тендер два истребителя

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Россия не будет ограничиваться в предложении на тендер индийских ВВС только легким истребителем МиГ-35, вторым самолетом будет предложен Су-35. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в сфере военно-технического сотрудничества.

Источник изображения: Минобороны РФ

По информации издания, Россия выставит на тендер на закупку 110 легких истребителей в интересах индийских ВВС не только легкий истребитель МиГ-35, но и Су-35. Такое решение обусловлено тем, что до сих пор не известны полные требования заказчика к новому самолету и другие параметры пожеланий индийского заказчика.

"Военное Обозрение" не имеет официального подтверждения данной информации.

Ранее сообщалось, что в индийском тендере будет участвовать только истребитель МиГ-35. Корпорация МиГ предложила индийским ВВС закупить установочную партию самолетов, а остальные производить в Индии. Корпорация готова передать индийской стороне технологию производства российских истребителей.

Если информация о предложении на тендер многоцелевого сверхманёвренного истребителя поколения 4++ Су-35 подтвердится, значит ли это, что Россия готова поделиться технологией производства этих самолетов с Индией? Согласно условиям тендера, только 17 самолетов индийские ВВС закупят у производителя, остальные 93 должны быть произведены на индийской территории.

В тендере, помимо российского МиГ-35, участвуют американские F/A-18 и F-16 Fighting Falcon, европейский Eurofighter Typhoon, французский Rafale, а также шведский Gripen E.

22.02.2019
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Страны
Индия
Россия
США
Франция
Швеция
Продукция
EF-2000
F-16
F-18
Gripen NG
Rafale
МиГ-35
Су-35
Компании
МиГ РСК
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