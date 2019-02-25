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25.02.2019
Военное обозрение

Россия предложила на тендер индийских ВМС ДЭПЛ "Лада" с ВНЭУ

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Россия предлагает Индии в рамках тендера на постройку шести неатомных подводных лодок для индийских ВМС проект "Лада" с воздухонезависимой энергоустановкой. Об этом сообщил замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.

Источник изображения: Минобороны РФ

На предстоящий в этом году тендер индийских ВМС на постройку шести ДЭПЛ Россия предложила Индии подводную лодку класса "Лада" (экспортный вариант лодки - "Амур 1650") с воздухонезависимой энергоустановкой. Построенные для Индии субмарины могут быть укомплектованы комплексами "БраМос", что является одним из условий индийских заказчиков, заявил Пинчук.

По его словам Россия готова к проведению тендера, объявить который планируется в этом году.

Ранее сообщалось, что Россия предложила Индии передачу технологии строительства неатомной подводной лодки в случае, если это будет совместный проект вместо предстоящего тендера. В настоящее время в Индии решают, выбрать ли совместное с Россией создание дизель-электрической подлодки, или объявить тендер с привлечением других разработчиков на участие в этом проекте. Российское предложение включает в себя совместное создание ДЭПЛ, адаптацию и установку на нее ракет "БраМос", а также совместное создание для проекта воздухонезависимой энергетической установки.

Дизель-электрические субмарины проекта 677 ("Лада") разработаны ЦКБ морской техники "Рубин". Водоизмещение - 1,8 тыс. тонн. Они способны развивать скорость до 21 узла, погружаться на глубину до 350 м. Экипаж корабля составляет 36 человек. Подлодки проекта 677 отличаются низким уровнем шумности и высокой степенью автоматизации.

22.02.2019
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Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Амур-1650
Компании
Минoбороны РФ
ФСВТС РФ
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
677 Лада
ВНЭУ
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