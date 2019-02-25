Россия учтет пожелание Индии о сроках поставки С-400 - ФСВТС

Бангалор (Индия). 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия учтет пожелание Индии по срокам поставки систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф", сообщил "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.

"Контракт подписан в октябре 2018 года, поставки будут осуществлены в установленные сроки. Пожелание, высказанное Минобороны Индии относительно сроков начала поставки, будет максимально учтено", - заявил А.Пунчук.

Он отметил, что этот контракт явился знаковым для России и Индии, "фактически беспрецедентным в истории двустороннего военно-технического сотрудничества.

"Стороны будут прилагать все усилия к его своевременной реализации", - подчеркнул замглавы ФСВТС России.

14 февраля вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что РФ начала получать аванс от Индии на поставку систем С-400.

"Я знаю, что платежи осуществляются. Были проблемы, но сейчас осуществляются в соответствии с графиком контракта", - сказал Ю.Борисов "Интерфаксу", отвечая на вопрос, получила ли Россия аванс от Индии.

Контракт на поставку С-400 Индии вступил в силу, заявил 5 февраля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Контракт был подписан в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне.

Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд.

Зенитная ракетная система дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Ранее сообщалось, что Россия начала поставки С-400 по контракту в Китай.

Официально сообщалось о контракте на поставку 4 дивизионов С-400 Турции, а также о работе по подготовке контракта на поставку этих систем ПВО Саудовской Аравии.