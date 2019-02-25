Пентагон припугнул Россию стратегией "троянского коня"

Пентагон занялся разработкой новой стратегии ведения боевых действий, предусматривающей скрытое вторжение в тыл противника. Об этом сообщает немецкое издание Telepolis со ссылкой на выступление начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Голдфайна.

Вашингтон рассматривает Россию и Китай в качестве основных государств, против которых может быть использована эта стратегия. Эти страны, по мнению Голдфайна, представляют США наибольшую угрозу.

Основный принцип стратегии заключается в том, чтобы тайно проникнуть на территорию противника одновременно на суше, в воздухе и на море. Планируется избежать столкновения с сильными сторонами обороны противника и нанести удар по слабым. В стратегии будут задействованы все виды войск, однако ключевая роль будет отведена истребителям F-35, которые станут координационным штабом для наступления.

"Если Китай, или Россия, или любой другой противник когда-нибудь увидит F-35 в своем воздушном пространстве, я бы хотел сообщить всего два слова: "Мы здесь". Имейте в виду, что F-35 никогда не будет там один", — заявил Голдфайн.

Отмечается, что на разработку стратегии потребуется около года, а затраты составят 135 миллиардов долларов.

Как пишет издание, новая американская стратегия напоминает тактику "троянского коня" и, вероятно, должна оцениваться как пропагандистское или сдерживающее послание. Telepolis ставит под сомнение возможность осуществления этой стратегии с учетом наличия у Москвы и Пекина современного вооружения.

19 января Пентагон опубликовал новую военную стратегию, в которой главными стратегическими соперниками США названы Россия и Китай. В документе сообщалось, что соперничество с Москвой и Пекином "потребует крупных и устойчивых инвестиций, потому что потенциально эти угрозы направлены на безопасность и благополучие США".