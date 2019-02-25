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25.02.2019
Военное обозрение

Перехватить "Циркон" - США срочно модернизируют систему ПВО-ПРО

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В США продолжают реализацию проекта по совершенствованию интегрированной системы противовоздушной-противоракетной обороны. При этом, как показывает медиаэкспертиза, число заявлений американских политиков, военных и представителей предприятий военно-промышленного комплекса о "необходимости совершенствования" системы ПВО-ПРО кратно возросло после того, как президент России озвучил своё послание Федеральному Собранию. Напомним, что Владимир Путин предложил США "посчитать", сколько времени потребуется новейшим российским вооружениям для того, чтобы достичь американской территории в случае, если США не прекратят милитаризацию.

Американская техника в ангаре

Источник изображения: Raytheon

Стало известно, что в американской компании Raytheon работают над развитием программы по интеграции ПВО и ПРО. В частности, речь идёт о новом подходе к программе LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor) – так называемая система ПВО-ПРО "нижнего яруса". Эта система, как отмечено, нуждается в новом радаре, который позволил бы более эффективно выявлять угрозы и готовить систему к перехвату.

Директор Raytheon по комплексной противовоздушной и противоракетной обороне Боб Келли заявил, что обновление системы может произойти к 2022 году. При этом Келли отметил, что обновление должно быть "срочным".

В настоящий момент конкурируют в вопросе поставок радаров две крупных компании – Raytheon и Lockheed Martin.

Известно, что испытания нового радара системы ПВО-ПРО должны пройти на полигоне "Уайт Сандс" в штате Нью-Мексико (США). И до конца текущего года военные сделают свой выбор.

Отмечена важность такой возможности новой системы как "охват пространства в 360 градусов" - для 100-процентного мониторинга вероятных угроз.

Келли:

Если армия скажет нам, что ей нужен радар с охватом в 360 градусов, то мы можем ответить ей: у нас есть все возможности для такого рода модернизации в будущем.

Другими словами, директор американской компании отмечает, что пока у разрабатываемого радара пространственный охват таким характеристикам не соответствует.

В американской экспертной среде отмечает, что "нужно предпринять меры для перехвата гиперзвуковых российских ракет, включая "Циркон". Обновлённая система ПВО-ПРО, по мнению экспертов в Штатах, должна быть использована и для защиты инфраструктуры и ударной составляющей баз ВМС США.

22.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Мексика
Россия
США
Продукция
Циркон-С 3М22
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
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