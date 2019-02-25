Войти
25.02.2019
Интерфакс-АВН

В ФСВТС сообщили о заявках от других стран на российско-индийскую ракету "БраМос"

315
0
0
Анатолий Пунчук
Анатолий Пунчук.
Источник изображения: www.fsvts.gov.ru

Бангалор (Индия). 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Продажа ракет российско-индийского совместного предприятия "БраМос" третьим государствам возможна только при согласовании обеими странами, переговоры уже идут, сообщил "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.

"Согласно условиям межправительственного соглашения, вопрос об экспорте продукции СП "БраМос" в третьи страны решается совместно российской и индийской стороной по факту получения официальной заявки от конкретного иностранного заказчика и после проведения внутригосударственных согласований в России и Индии. С рядом государств уже ведутся переговоры о поставке ракетных комплексов "БраМос", - сказал А.Пунчук.

Он заявил, что Россия и Индия заинтересованы в дальнейшем успешном функционировании совместного предприятия, которое на определенном этапе будет невозможным без экспорта продукции.

А.Пунчук подчеркнул, что ракета "БраМос" имеет хороший экспортный потенциал.

"Сегодня ведутся работы по созданию новых типов ракет: авиационного и подводного базирования, ракет с увеличенной дальностью полета, гиперзвуковой экспериментальной ракеты и сверхзвуковой универсальной ракеты. Результаты работы совместного предприятия - общий успех российских и индийских специалистов", - сказал замглавы ФСВТС России.

Он напомнил, что российско-индийская организация "БраМос" была создана в 1998 году для совместной разработки и создания ракет. Продукт предприятия "БраМос" - одноименные сверхзвуковые крылатые ракеты всех видов базирования. Они состоят на вооружении сухопутных войск и ВМС Индии.

22.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Компании
ФСВТС РФ
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
22.05.2018
Россия за 65 лет экспорта оружия усилила позиции на мировом рынке
27.03.2017
Топ-5 самых выгодных российско-индийских военных проектов
24.02.2015
Aero India - 2015: РФ расширяет сотрудничество с Индией и ее соседями
17.10.2012
Наследники «Оникса»
16.12.2010
Лауреаты Национальной премии «Золотая идея» в 2010 году (по итогам 2009 года)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.02 13:03
  • 2
СМИ: Истребитель Су-57 покажут в Париже
  • 25.02 12:59
  • 2
В Индии заявили о работе над самолётом 5-го поколения с фюзеляжем из нанотрубок
  • 25.02 12:36
  • 42
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 25.02 12:27
  • 1
Российский истребитель Су-57: почти готов к войне? (National Interest, США)
  • 25.02 12:06
  • 25
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 25.02 12:05
  • 2
"Это ничьи воды": США начинают битву за Арктику
  • 25.02 11:58
  • 1
Путин считает, что аналогов современных российских вооружений в мире не появится еще долго
  • 25.02 11:51
  • 2
"Колесница огненной смерти": БМО-Т самая недооцененная российская бронемашина
  • 25.02 11:43
  • 2
Ответ на угрозу: названы цели "Циркона" в США
  • 25.02 10:33
  • 1
ДЭПЛ "Кронштадт" проекта 677 "Лада" выйдет на испытания в этом году
  • 25.02 10:31
  • 1
В Керчи спущен на воду патрульный корабль "Павел Державин" проекта 22160
  • 25.02 10:19
  • 1
Стокгольм вызвал посла: перехват Су-27 рассердил шведов
  • 25.02 10:17
  • 1
Россия ведет переговоры о поставках ударных Ка-52 "Аллигатор" со многими странами
  • 25.02 10:14
  • 1
В ВДВ появится пятая дивизия
  • 25.02 10:09
  • 1
Путин присвоил звание генерала армии главкому Сухопутных войск Салюкову