В ФСВТС сообщили о заявках от других стран на российско-индийскую ракету "БраМос"

Бангалор (Индия). 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Продажа ракет российско-индийского совместного предприятия "БраМос" третьим государствам возможна только при согласовании обеими странами, переговоры уже идут, сообщил "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.

"Согласно условиям межправительственного соглашения, вопрос об экспорте продукции СП "БраМос" в третьи страны решается совместно российской и индийской стороной по факту получения официальной заявки от конкретного иностранного заказчика и после проведения внутригосударственных согласований в России и Индии. С рядом государств уже ведутся переговоры о поставке ракетных комплексов "БраМос", - сказал А.Пунчук.

Он заявил, что Россия и Индия заинтересованы в дальнейшем успешном функционировании совместного предприятия, которое на определенном этапе будет невозможным без экспорта продукции.

А.Пунчук подчеркнул, что ракета "БраМос" имеет хороший экспортный потенциал.

"Сегодня ведутся работы по созданию новых типов ракет: авиационного и подводного базирования, ракет с увеличенной дальностью полета, гиперзвуковой экспериментальной ракеты и сверхзвуковой универсальной ракеты. Результаты работы совместного предприятия - общий успех российских и индийских специалистов", - сказал замглавы ФСВТС России.

Он напомнил, что российско-индийская организация "БраМос" была создана в 1998 году для совместной разработки и создания ракет. Продукт предприятия "БраМос" - одноименные сверхзвуковые крылатые ракеты всех видов базирования. Они состоят на вооружении сухопутных войск и ВМС Индии.