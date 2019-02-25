Сертификация в Индии российского Ми-171А2 может завершиться в первом полугодии

Первый серийный вертолет Ми-171А2, изготовленный на АО "Улан-Удэнский авиационный завод" (входит в состав АО "Вертолеты России") для авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги", в первом полете. Улан-Удэ, 18.05.2018.

Бангалор (Индия). 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия рассчитывает сертифицировать в Индии гражданский Ми-171А2 в первой половине этого года, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава "Вертолетов России" Андрей Богинский.

"Ведется работа с авиационным властями, мы надеемся, что в первом полугодии валидируем сертификат на Ми-171А2", - заявил А.Богинский.

"И будет первая поставка в Индию, для того чтобы дальше гражданское направление взять. Потому что мы в Индию раньше никогда гражданские машины не поставляли", - сказал глава холдинга.

Ми-171А2 - самая современная модификация вертолетов типа Ми-8/17/171. Вертолёт оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления, а также более эффективным Х-образный рулевым винтом и новым несущим винтом с композитными лопастями и усовершенствованным аэродинамическим профилем.

Показатели крейсерской и максимальной скорости Ми-171А2 относительно серийно выпускаемых вертолетов типа Ми-8/17 возросли на 10%, а грузоподъемность выросла на 25%. Вертолет может эффективно применяться днем и ночью, в условиях высокогорья, при низких и высоких температурах, повышенной влажности и над водной поверхностью.