В ФСВТС подтверждают готовность России сотрудничать с Индией по истребителю пятого поколения
Бангалор (Индия). 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия не раз предлагала Индии возобновить переговоры по истребителю пятого поколения, сообщил "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.
"Мы неоднократно говорили о своей готовности возобновить переговоры по данной теме с учетом того прогресса, которого Россия уже достигла в производстве национального истребителя пятого поколения Су-57", - заявил А.Пунчук.
Он отметил, что Индия заявила о своем решении приостановить свое участие в проекте уже после того, как стороны согласовали и парафировали проект контракта на опытно-конструкторскую работу по созданию перспективного многофункционального истребителя пятого поколения (FGFA).
Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил в интервью "Интерфаксу", что Москве и Дели необходим новый формат сотрудничества для продолжения работы по истребителю пятого поколения.
"Мы не исключаем дальнейшего сотрудничества с Индией по программе создания самолета пятого поколения. Совершенно очевидно, что для продолжения необходимо искать новый формат сотрудничества", - заявил Д.Мантуров.
15 февраля вице-президент ОАК по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) Илья Тарасенко сообщил в интервью "Интерфаксу", что российский истребитель пятого поколения Су-57 планируется вывести на внешний рынок.
Ранее некоторые СМИ, ссылаясь на Минобороны Индии, сообщили, что Индия в настоящий момент не будет принимать участия в проекте FGFA, но может присоединиться к нему на более поздней стадии. В апреле 2018 года появились сообщения о том, что Индия выходит из совместного с Россией проекта по созданию истребителя пятого поколения.
Российско-индийская программа FGFA предусматривает проектирование и разработку истребителя нового поколения, который будет обладать малозаметностью, крейсерской сверхзвуковой скоростью, высокой маневренностью, высоко интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, расширенной системой оповещения об обстановке, внутренним размещением авиационных средств поражения и централизованной системой оповещения и радиоэлектронной борьбы.
Контракт на создание предварительного технического проекта стоимостью $295 млн был подписан в декабре 2010 года и предусматривал завершение этой первой фазы проекта в течение 18 месяцев.
По данным индийских СМИ, в 2015 году стоимость контракта на итоговое проектирование и опытно-конструкторские работы по истребителю оценивались в $11 млрд. Сообщалось, что Индия и Россия несут эти расходы поровну. Они включают в себя проектирование самолета, создание инфраструктуры на авиазаводе в Индии, строительство прототипа и проведение летных испытаний.
ВВС Индии в ходе реализации программы модернизации своего парка намеревались получить в рамках проекта FGFA 166 одноместных и 48 двухместных истребителей.
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