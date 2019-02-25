В ФСВТС подтверждают готовность России сотрудничать с Индией по истребителю пятого поколения

Футуристическое изображение индийского истребителя FGFA, разрабатываемого на базе российского самолета пятого поколения ПАК ФА. На изображении FGFA в цветах индийских ВВС имеет «зубастые» сопла, как у американского F-22. Источник: defence.pk.

Бангалор (Индия). 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия не раз предлагала Индии возобновить переговоры по истребителю пятого поколения, сообщил "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.

"Мы неоднократно говорили о своей готовности возобновить переговоры по данной теме с учетом того прогресса, которого Россия уже достигла в производстве национального истребителя пятого поколения Су-57", - заявил А.Пунчук.

Он отметил, что Индия заявила о своем решении приостановить свое участие в проекте уже после того, как стороны согласовали и парафировали проект контракта на опытно-конструкторскую работу по созданию перспективного многофункционального истребителя пятого поколения (FGFA).

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил в интервью "Интерфаксу", что Москве и Дели необходим новый формат сотрудничества для продолжения работы по истребителю пятого поколения.

"Мы не исключаем дальнейшего сотрудничества с Индией по программе создания самолета пятого поколения. Совершенно очевидно, что для продолжения необходимо искать новый формат сотрудничества", - заявил Д.Мантуров.

15 февраля вице-президент ОАК по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) Илья Тарасенко сообщил в интервью "Интерфаксу", что российский истребитель пятого поколения Су-57 планируется вывести на внешний рынок.

Ранее некоторые СМИ, ссылаясь на Минобороны Индии, сообщили, что Индия в настоящий момент не будет принимать участия в проекте FGFA, но может присоединиться к нему на более поздней стадии. В апреле 2018 года появились сообщения о том, что Индия выходит из совместного с Россией проекта по созданию истребителя пятого поколения.

Российско-индийская программа FGFA предусматривает проектирование и разработку истребителя нового поколения, который будет обладать малозаметностью, крейсерской сверхзвуковой скоростью, высокой маневренностью, высоко интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, расширенной системой оповещения об обстановке, внутренним размещением авиационных средств поражения и централизованной системой оповещения и радиоэлектронной борьбы.

Контракт на создание предварительного технического проекта стоимостью $295 млн был подписан в декабре 2010 года и предусматривал завершение этой первой фазы проекта в течение 18 месяцев.

По данным индийских СМИ, в 2015 году стоимость контракта на итоговое проектирование и опытно-конструкторские работы по истребителю оценивались в $11 млрд. Сообщалось, что Индия и Россия несут эти расходы поровну. Они включают в себя проектирование самолета, создание инфраструктуры на авиазаводе в Индии, строительство прототипа и проведение летных испытаний.

ВВС Индии в ходе реализации программы модернизации своего парка намеревались получить в рамках проекта FGFA 166 одноместных и 48 двухместных истребителей.