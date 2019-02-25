Портфель заказов Индии на российское оружие превысил $10 млрд - ФСВТС

Бангалор (Индия) 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Портфель заказов Индии на покупку российского оружия и военной техники превысил $10 млрд, сообщил "Интерфаксу" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.

"По итогам прошлого года Индия входит в тройку ведущих партнеров России по ВТС с портфелем заказов, превышающим 10 млрд. долларов США", - сказал А.Пунчук.

По его словам, Россия намерена "сохранить свою ведущую роль на индийском рынке вооружений". Среди актуальных задач развития военно-технического сотрудничества с Индией, в ФСВТС России видят, в том числе, углубление сотрудничества в сфере послепродажного обслуживания, отметил А.Пунчук.

"Сегодня мы готовы более активно привлекать частные индийские компании в рамках программы "Make in India" в части производства ряда запасных частей, необходимых для ремонта и обслуживания ранее поставленной техники", - отметил замглавы ведомства.

По его словам, индийские частные компании, пока не обладают достаточными компетенциями в области производства и комплексного сервисного обслуживания крупных образцов вооружения и военной техники. Поэтому в ФСВТС предлагают Индии "осуществлять ППО по системе "одного окна" с привлечением субъектов ВТС, которые отвечают за производство тех или иных видов техники и могут максимально оперативно проводить их комплексное сервисное обслуживание".

Ранее глава концерна "Калашников" Владимир Дмитриев сообщил "Интерфаксу", что в ближайшее время может быть подписано соглашение о производстве автоматов Калашникова в Индии. По данным газеты The Economic Times, речь идет о совместном производстве 750 тыс. автоматов "Калашников" АК-203 на общую сумму $1,7 млрд на оружейном предприятии в городе Корва в штате Уттар-Прадеш.

Контракт на поставку систем ПВО С-400 был подписан в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне. Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд.

Индия закупает у России фрегаты проекта 11356. По словам главы Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, первые поставки по этому контракт планируется осуществить в 2021 году. По данным СМИ, сумма контракта составляет $2,2 млрд.

"Интерфакс" также сообщал о том, что Россия победила в тендере на поставки в Индию переносных зенитно-ракетных комплексов. По данным СМИ сумма контракта может составить от 1,5 до $3 млрд.