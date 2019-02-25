Козырь в кустах

Политолог Кирилл Коктыш — о том, зачем Дональду Трампу ракеты средней и меньшей дальности, и почему все не так опасно

Выступая с посланием к Федеральному собранию, Владимир Путин посоветовал американским партнерам подсчитать подлетное время и дальность российских вооружений, а лишь потом принимать решения о производстве и уж тем более о размещении своих ракет средней и меньшей дальности в Европе. И как же поступить Вашингтону в данной ситуации? На первый взгляд есть три возможных сценария развития событий. Американцы отказываются от потенциальной идеи развертывать вооружения на европейском континенте после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), оставляют без внимания предупреждения российского лидера или же открыто идут на запуск новой гонки вооружений.

На самом деле, думаю, правильный ответ — вообще четвертый. В Вашингтоне нужные люди, конечно, примут к сведению слова президента России, но до 2020 года американцы продолжат игру в деградацию состояния международной стабильности. То есть основной тренд не поменяется. И этому есть одно простое объяснение. Дело в том, что президенту США Дональду Трампу нужно загрузить работой корпорацию "Рэйтеон", которая производит крылатые ракеты и связана не с кем-нибудь, а с семьей Бушей. По разным оценкам, речь идет об освоении как минимум $300 млрд. А на практике эта цифра окажется наверняка больше.

Другими словами, Трамп и клан Бушей идут на сделку, в результате которой действующий президент получает так необходимый ему перед новой избирательной кампанией контроль над Республиканской партией, а корпорация — многомиллиардные военные контракты. Таким образом, до 2020 года США займутся физическим производством ракет данного класса, наращивая свой потенциал и осваивая миллиарды долларов.

И если Дональд Трамп через два года переизберется на второй срок, здесь и начнется самое интересное. В администрации задумаются, что делать и как использовать появившиеся ракеты средней и меньшей дальности. Некоторые полагают, что действующему американскому лидеру, скорее всего, не удастся удержаться у власти. Однако, считаю, он все-таки останется в Белом доме. Ведь на сегодняшний день Дональду Трампу удалось выиграть всё в тех сферах, где он действительно мог одержать победу. Он грамотно заключил все сделки и соглашения, запустив мощный рост американской экономики. И если не случится никакого успешного физического покушения или какой-нибудь гражданской войны, то обыграть его в гонке-2020 будет крайне сложно. Хотя он и гражданскую войну способен обернуть себе на пользу.

Сохранив прописку в Белом доме Дональд Трамп постарается разменять свои ракеты на российские. Если предположить, а это, судя по всему, так и произойдет, что ближайшие два года США и Россия будут наращивать вооружения, то у двух держав появятся не только новые ракеты, но и ресурс для торга. То есть за обострением вполне может последовать запуск гонки разоружения и инициирование видоизмененного ДРСМД с подключением дополнительных игроков.

В этом случае Дональд Трамп может выполнить одно из своих старых обещаний — поладить с Россией — и приступить к переговорам. За этим следуют беспрецедентный прорыв в отношениях между Москвой и Вашингтоном и новая "весна". А параллельно можно организовать для себя и своих внутриполитических партнеров двойной заработок: деньги на производстве ракет уже получены, пришло время осваивать бюджет на их ликвидацию.

Особенно хорошо для Дональда Трампа, если вся эта история с обострением выйдет на пик к финальной стадии избирательной кампании. Чтобы электорат это купил, он должен трястись от страха и чувствовать себя в одной минуте от ядерной катастрофы. А тогда можно и вновь пообещать все-таки "поладить" с Москвой. Американский президент находится в такой ситуации, когда любой свой шаг вынужден сводить к выборам. Поскольку оппоненты не дают ему иной возможности и пытаются задушить все его идеи, не разбираясь в их составляющих.

Что же касается состояния безопасности в Европе, обостряя ситуацию, американцы пока не готовы размещать ракеты на континенте. Хотя они и держат данную идею в голове, сейчас речь идет лишь о производстве РСМД. К тому же зачем сразу развертывать вооружения, если, находясь "на складе", они уже являются хорошим ресурсом для торга. Вряд ли кто-то хочет отказываться от козыря, не попытавшись его на что-то обменять. Кроме того, размещение ракет в Европе означало бы уже совершенно другой уровень конфронтации — слишком опасный для всех.

Таким образом в ближайшие два года нас ждет большая игра, завязанная на избирательной кампании США и перераспределении средств внутри республиканских кругов. А там и разрядка может наступить внезапно и стремительно. Другое дело, что вместе с этим возникает очень большая проблема: ружье, повешенное на стену, имеет тенденцию стрелять. И об этом точно никогда не стоит забывать.

Кирилл Коктыш – доцент МГИМО, политолог

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