Глава NASA поздравил Израиль с запуском лунного аппарата
Источник изображения: Фото: TASS/ZUMA/NASA/Bill Ingalls
Глава NASA Джим Брайденстайн 22 февраля в своем Twitter поздравил Израиль с успешным запуском первого частного аппарата к Луне и назвал это "историческим" событием.
Аппарат "Берешит" был запущен 21 февраля с военного космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 20:45 (04:45 мск) с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.
"Берешит" начал двухмесячное путешествие к Луне. Зонд должен совершить мягкую посадку на спутнике Земли 11 апреля.
Его задача — "пропрыгать" по Луне 500 или более метров, замерить магнитное поле, а также передать панорамные фото поверхности Луны в высоком разрешении, пишет "РИА Новости".
22.02.2019
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