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25.02.2019
ТАСС

SpaceX запустила ракету со спутником связи и лунным аппаратом

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Запуск ракеты Falcon 9
Запуск ракеты Falcon 9.
Источник изображения: © AP Photo/John Raoux

По расчетам компании, они должны выйти на орбиту через 44 минуты после старта

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с индонезийским спутником связи PSN-6 (Nusantara Satu) и лунным космическим аппаратом "Берешит" израильской компании SpaceIL. Старт с территории базы ВВС США на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в четверг в 20:45 по времени Восточного побережья США (04:45 мск пятницы). Трансляция пуска ведется на сайте SpaceX.

По расчетам американской компании, вывод спутника связи и аппарата, предназначенного для исследования Луны, произойдет примерно через 44 минуты после старта.

SpaceX смогла обеспечить вертикальный спуск отработанной первой ступени ракеты-носителя. Компания использовала эту ступень дважды - при выводе на орбиту спутника связи в июле 2018 года и спутника дистанционного зондирования Земли SAOCOM-1A в октябре прошлого года.

SpaceX разработала технологию возвращения на землю первой ступени, оснащенной четырьмя раскладывающимися посадочными опорами для мягкого приземления. Спуск осуществляется с помощью торможения двигателей и парашюта. Повторное применение этой ступени позволяет удешевить будущие пуски.

Спутник Nusantara Satu принадлежит компании Pasifik Satelit Nusantara, являющейся ведущим в Азии провайдером телекоммуникационных услуг орбитального базирования. Аппарат предназначен для улучшения подключения к интернету, а также для обеспечения передачи звука, изображения и данных на территории архипелага, на котором расположена Индонезия. На борту носителя также находится экспериментальный малый космический аппарат S5 Исследовательской лаборатории ВВС США, срок его эксплуатации в космосе ограничен одним годом.

Израильский аппарат "Берешит" (название первой библейской книги Бытия на иврите) массой 600 кг создавался в рамках проекта Google Lunar X Prize. Согласно его условиям, частная компания, первой доставившая на Луну автоматическую станцию, способную передвигаться по поверхности естественного спутника Земли на дистанцию не менее 500 м, получила бы приз в $20 млн. В марте 2018 года компания Google отменила этот конкурс, однако израильская компания продолжила работу над лунным модулем, затратив на проект около $88 млн.

22.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Израиль
Индонезия
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
ИТ
Луна
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