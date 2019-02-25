Войти
25.02.2019
bmpd.livejournal.com

Корабельный вариант индийского вертолета Dhruv

344
0
0

На проходящей с 20 по 24 февраля 2019 года в Бангалоре (Индия) аэрокосмической выставке Aero India 2019 индийское государственное авиастроительное объединение Hindustan Aeronautics Limited (HAL) впервые продемонстрировало опытный образец-демонстратор корабельного варианта производимого ею многоцелевого вертолета Dhruv Mk III Advanced Light Helicopter (ALH), получившего обозначение Naval Utility Helicopter (NUH).

Опытный образец-демонстратор корабельного варианта Naval Utility Helicopter (NUH) индийского многоцелевого вертолета HAL Dhruv Mk III ALH в экспозиции выставки Aero India 2019. Бангалор, 20.02.2019 (с) Михаил Жердев

Вертолет NUH создается в интересах ВМС и береговой охраны Индии при участии проектного управления ВМС Индии, и должен использоваться в качестве многоцелевого и поисково-спасательного. Первый полет представленного прототипа-демонстратора намечен на 2019 год.

Основными отличиями NUH от базового Dhruv Mk III являются складные хвостовая балка и лопасти несущего винта, для облегчения корабельного базирования. За счет этого в сложенном состоянии длина вертолета сокращается с 15,85 м до 13,5 м, ширина (размах несущего винта) - с 13,2 до 3,5 м, и высота - с 5,06 до 4,2 м. NUH также получил колесное шасси вместо лыжного, новую систему управления и частично обновленную авионику. Вертолет оснащается двумя лицензионными турбовальными двигателями HAL Shakthi 1H1 мощностью по 1032 кВт. Максимальный взлетный вес 5000 кг, наибольший вес полезной нагрузки в кабине - 1200 кг.

Опытный образец-демонстратор корабельного варианта Naval Utility Helicopter (NUH) индийского многоцелевого вертолета HAL Dhruv Mk III ALH в экспозиции выставки Aero India 2019. Бангалор, 20.02.2019 (с) Михаил Жердев

22.02.2019
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Dhruv
Компании
HAL
Похожие новости
22.03.2017
Комитет по обороне индийского парламента сообщил об укреплении позиций США на индийском рынке вооружений
20.05.2015
Подробности о возможном производстве Ка-226Т в Индии
26.06.2013
Индия назвала дату спуска на воду своего первого авианосца
24.02.2009
Aero India 2009
24.01.2007
ВВС Индии в высокогорных районах будут использовать вертолеты "Дхрув"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.02 13:03
  • 2
СМИ: Истребитель Су-57 покажут в Париже
  • 25.02 12:59
  • 2
В Индии заявили о работе над самолётом 5-го поколения с фюзеляжем из нанотрубок
  • 25.02 12:36
  • 42
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 25.02 12:27
  • 1
Российский истребитель Су-57: почти готов к войне? (National Interest, США)
  • 25.02 12:06
  • 25
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 25.02 12:05
  • 2
"Это ничьи воды": США начинают битву за Арктику
  • 25.02 11:58
  • 1
Путин считает, что аналогов современных российских вооружений в мире не появится еще долго
  • 25.02 11:51
  • 2
"Колесница огненной смерти": БМО-Т самая недооцененная российская бронемашина
  • 25.02 11:43
  • 2
Ответ на угрозу: названы цели "Циркона" в США
  • 25.02 10:33
  • 1
ДЭПЛ "Кронштадт" проекта 677 "Лада" выйдет на испытания в этом году
  • 25.02 10:31
  • 1
В Керчи спущен на воду патрульный корабль "Павел Державин" проекта 22160
  • 25.02 10:19
  • 1
Стокгольм вызвал посла: перехват Су-27 рассердил шведов
  • 25.02 10:17
  • 1
Россия ведет переговоры о поставках ударных Ка-52 "Аллигатор" со многими странами
  • 25.02 10:14
  • 1
В ВДВ появится пятая дивизия
  • 25.02 10:09
  • 1
Путин присвоил звание генерала армии главкому Сухопутных войск Салюкову