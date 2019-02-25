Корабельный вариант индийского вертолета Dhruv

На проходящей с 20 по 24 февраля 2019 года в Бангалоре (Индия) аэрокосмической выставке Aero India 2019 индийское государственное авиастроительное объединение Hindustan Aeronautics Limited (HAL) впервые продемонстрировало опытный образец-демонстратор корабельного варианта производимого ею многоцелевого вертолета Dhruv Mk III Advanced Light Helicopter (ALH), получившего обозначение Naval Utility Helicopter (NUH).

Опытный образец-демонстратор корабельного варианта Naval Utility Helicopter (NUH) индийского многоцелевого вертолета HAL Dhruv Mk III ALH в экспозиции выставки Aero India 2019. Бангалор, 20.02.2019 (с) Михаил Жердев

Вертолет NUH создается в интересах ВМС и береговой охраны Индии при участии проектного управления ВМС Индии, и должен использоваться в качестве многоцелевого и поисково-спасательного. Первый полет представленного прототипа-демонстратора намечен на 2019 год.

Основными отличиями NUH от базового Dhruv Mk III являются складные хвостовая балка и лопасти несущего винта, для облегчения корабельного базирования. За счет этого в сложенном состоянии длина вертолета сокращается с 15,85 м до 13,5 м, ширина (размах несущего винта) - с 13,2 до 3,5 м, и высота - с 5,06 до 4,2 м. NUH также получил колесное шасси вместо лыжного, новую систему управления и частично обновленную авионику. Вертолет оснащается двумя лицензионными турбовальными двигателями HAL Shakthi 1H1 мощностью по 1032 кВт. Максимальный взлетный вес 5000 кг, наибольший вес полезной нагрузки в кабине - 1200 кг.

Опытный образец-демонстратор корабельного варианта Naval Utility Helicopter (NUH) индийского многоцелевого вертолета HAL Dhruv Mk III ALH в экспозиции выставки Aero India 2019. Бангалор, 20.02.2019 (с) Михаил Жердев