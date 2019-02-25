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25.02.2019
bmpd.livejournal.com

Израильская аэробаллистическая ракета Rocks

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Как сообщает веб-ресурс thedrive.com в материале "Israel Turns Ballistic Missile Surrogate Into Air Launched Bunker-Busting Missile", на проходящей с 20 по 24 февраля 2019 года в Бангалоре (Индия) аэрокосмической выставке Aero India 2019 израильская компания Rafael Advanced Defense Systems впервые продемонстрировала аэробаллистическую ракету авиационного базирования Rocks. Представитель Rafael заявил, что ракета уже имела несколько успешных испытательных пусков с истребителя Lockheed Martin F-16I (Soufa) ВВС Израиля, и испытания системы продолжаются.

Опытный образец израильской аэробаллистической ракеты Rafael Rocks на подвеске истребителя Lockheed Martin F-16I (Soufa) ВВС Израиля (с) Rafael

Предположительно, Rocks создана на основе известной израильской баллистической ракеты-мишени Black Sparrow разработки Rafael, используемой в Израиле для отработки систем противоракетной обороны (Black Sparrow также запускается с самолета). При этом Rocks оснащена системой наведения последних модификаций производимого Rafael семейства управляемых авиационных бомб SPICE, включающей блок инерциально-спутниковой коррекции и комбинированную тепловизионно-телевизионную головку самонаведения с управлением по даталинку. Головка самонаведения использует разработанную Rafael оригинальную технологию запоминания образа цели.

Основные характеристики и дальность стрельбы Rocks не раскрываются, оценочно дальность пуска с большой высоты составляет несколько сот километров. Ракета Rocks может оснащаться проникающей или осколочно-фугасной боевой частью.

Самолет F-16I может нести до четырех ракет Rocks.

Израильские аэробаллистическая ракета Rafael Rocks (на переднем плане) и управляемые авиационные бомбы семейства Rafael SPICE (на заднем плане) в экспозиции выставки Aero India 2019 в Бангалоре, февраль 2019 года (с) thedrive.com

22.02.2019
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Индия
Продукция
F-16
Компании
Lockheed-Martin
Rafael
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