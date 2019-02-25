Японский космический зонд успешно сел на астероид

Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") совершил успешную посадку на астероид Рюгу, который отдален от Земли на 340 млн км. Об этом 22 февраля сообщило "РИА Новости".

Аппарат сел на заранее выбранную сравнительно ровную площадку диаметром 6 м, расположенную у экватора астероида. Планируется, что там он возьмет образцы его пород, после чего стартует с поверхности и вернется на его орбиту. До конца года он должен свершить еще две посадки на Рюгу.

Астероид Рюгу находится между Землей и Марсом. Зонд запустили к нему еще в декабре 2014 года. Ученые надеются найти на астероиде следы воды и органических веществ, чтобы проникнуть в тайны распространения жизни во Вселенной.

21 февраля сообщалось, что операция по посадке зонда "Хаябуса-2" затянулась на несколько часов из-за вынужденной проверки аппарата.

8 февраля сообщалось, что российские ученые рассчитали дату столкновения Земли с крупным астероидом. По их словам, астероид Апофис, диаметр которого составляет 325 м, приблизится к Земле на критическое расстояние 13 апреля 2029 года, после чего спустя еще несколько десятилетий может столкнуться с нашей планетой.