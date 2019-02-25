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25.02.2019
Вестник Мордовии

"Колесница огненной смерти": БМО-Т самая недооцененная российская бронемашина

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Опыт локальных конфликтов, где легкобронированная техника несет большие потери, демонстрирует необходимость использования тяжелого, хорошо защищенного бронетранспортера или БМП.

В России разработана машина на базе унифицированной платформы "Армата", но, наверное, пройдет еще немало времени, когда она будет, что называется, доведена до ума. К тому же ее еще долго нельзя будет поставлять на экспорт.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Поэтому лучшим кандидатом на роль тяжелого БТР можно признать "Колесницу огненной смерти" - боевую машины огнеметчиков БМО-Т. По мнению ряда экспертов, созданный в Омске Объект 564 является самой недооцененной отечественной разработкой в области бронетехники.

С небольшими доработками могла бы прекрасно справиться с ролью бронетранспортера. Необходимо только установить на нее более совершенную динамическую защиту, дистанционно-управляемый боевой модуль и мощный двигатель.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Такой тяжелый БТР наверняка бы вызвал большой интерес у потенциальных покупателей.

Лев Романов

22.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
БМО-Т
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2 комментария
№1
25.02.2019 07:57
С максимально возможной загрузкой лс...
0
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№2
25.02.2019 11:51
Цитата
С небольшими доработками могла бы прекрасно справиться с ролью бронетранспортера. Необходимо только установить на нее более совершенную динамическую защиту, дистанционно-управляемый боевой модуль и мощный двигатель.
Чего уж там, дорабатывать, так дорабатывать - выпускать Т-15. Что за тяга вместо уже имеющегося действительно хорошего, современного вооружения пропихивать какое-то старьё? Шойгу горазд на такие "подвиги". Лучше б показухи меньше - больше было бы денег на современное оружие. Нафиг все эти парки "Патриот" и по несколько парадов в год да во многих городах. Ни в одной другой стране мира нет столько показухи как у нас в последние годы после появления Шойгу. Парады можно проводить только в Москве и только по юбилейным датам - раз в 10 лет, ну раз в 5 лет без техники и только по дням победы, остальные праздники и юбилеи можно вообще без парадов проводить. Не до жиру, экономить надо, больше новой техники надо закупать.
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