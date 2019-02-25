"Колесница огненной смерти": БМО-Т самая недооцененная российская бронемашина

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Опыт локальных конфликтов, где легкобронированная техника несет большие потери, демонстрирует необходимость использования тяжелого, хорошо защищенного бронетранспортера или БМП.

В России разработана машина на базе унифицированной платформы "Армата", но, наверное, пройдет еще немало времени, когда она будет, что называется, доведена до ума. К тому же ее еще долго нельзя будет поставлять на экспорт.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Поэтому лучшим кандидатом на роль тяжелого БТР можно признать "Колесницу огненной смерти" - боевую машины огнеметчиков БМО-Т. По мнению ряда экспертов, созданный в Омске Объект 564 является самой недооцененной отечественной разработкой в области бронетехники.

С небольшими доработками могла бы прекрасно справиться с ролью бронетранспортера. Необходимо только установить на нее более совершенную динамическую защиту, дистанционно-управляемый боевой модуль и мощный двигатель.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Такой тяжелый БТР наверняка бы вызвал большой интерес у потенциальных покупателей.

Лев Романов