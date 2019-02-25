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25.02.2019
bmpd.livejournal.com

Новые сторожевые катера OСЕА FPB-98 для ВМС Алжира во французском Сен-Назере

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Напомним, что ранее по первому контракту стоимостью 130 млн евро французская компания ОCEA уже сдала ВМС Алжира в 2008-2011 годах 21 аналогичный сторожевой катер проекта FPB-98 Mk I.

Оригинал взят у коллеги dambiev в Патрульные катера Ocea FPB-98 для ВМС Алжира во французском Сен-Назере

Журналисты французского сайта Mer et Marine опубликовали фотографии первых двух катеров из десяти заказанных Алжиром новых прибрежных патрульных катеров FPB-98 Mk.1 производства французской судостроительной компании OCEA.

Контракт, как сообщается, был подписан в прошлом году и в ближайшие дни катера будут отправлены в Алжир. FPB 98 развивает скорость до 35 узлов и имеет дальность плавания 1200 морских миль (при скорости в 12 узлов). Вооружение: 30-мм артиллерийская установка DS30B. Экипаж - 14 человек.

22.02.2019
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Алжир
Франция
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