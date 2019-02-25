В ВДВ рассказали о планируемых поставках вооружений в 2019 году

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Около 300 единиц вооружения, военной и специальной техники поставят в ВДВ в 2019 году, сообщил в интервью газете вооруженных сил России "Красная Звезда" командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"В 2019 году в Воздушно-десантные войска спланирована поставка до 300 единиц основных образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе, более 90 единиц современных боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортёров многоцелевых десантных модернизированных БТР-МДМ",- сказал он.

Как отметил Сердюков, войска получат более 9 тысяч 500 средств десантирования личного состава и парашютных систем для десантирования техники и грузов. Также в войска планируется поставка 500 единиц новой аппаратуры спутниковой навигации.

"Выполнение заданий государственного оборонного заказа позволит к исходу 2019 года довести уровень современной техники и вооружения в ВДВ до 67,9%. Таким образом, прирост в текущем году составит 4,2%",- добавил Сердюков.