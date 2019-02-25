ВДВ получат новые парашюты для спецназа и техники - командующий

Москва. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Воздушно-десантные войска (ВДВ) России получат парашюты с кислородным оборудования для десантирования подразделений разведки и спецназа с больших высот, а также системы для десантирования "Камазов", сообщил командующий ВДВ РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"Разработаны новые парашютные системы специального назначения по типу "Крыло" с комплектом кислородного оборудования для десантирования с больших высот", - сказал А.Сердюков в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

"Возможность доставки личного состава и грузов с использованием планирующих парашютных систем, на большие дальности и с заданной точностью, существенно повысит маневренные возможности подразделения специального назначения", - сообщил он.

А.Сердюков сказал, что в этом году в ВДВ начнет поступать парашютная бесплатформенная система "БАХЧА-У-ПДС", позволяющая десантировать из самолётов военно-транспортной авиации боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ с экипажем внутри.

"В связи с оснащением Воздушно-десантных войск новыми образцами техники на базе автомобиля "КАМАЗ", создаётся унифицированная многоцелевая парашютная платформа, предназначенная для парашютного десантирования техники и грузов полётной массой более 15 тонн из самолётов военно-транспортной авиации российских ВКС", - сообщил командующий.