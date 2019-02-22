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22.02.2019
Вестник Мордовии

На Украине вернули к жизни ЗРК "Тор" и снабдили ракетами ЗСУ "Шилка"

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Прикрываясь мифом о российской военной угрозе, на Украине продолжаются интенсивные военные приготовления. Так, по данным генштаба, ВСУ удалось восстановить и модернизировать зенитные ракетные комплексы 2К12-2Д "Куб" и 9К330 "Тор". Ранее эти ЗРК были выведены из эксплуатации.

Источник изображения: Фото: ВСУ, Отвага2004

На этой неделе на испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области эти системы выполнили исследовательские стрельбы.

Источник изображения: Фото: ВСУ, Отвага2004

Источник изображения: Фото: ВСУ, Отвага2004

Кроме упомянутых ЗРК, были также реально опробованы комплексы С-125-2Д1.

Также была продемонстрирована модернизированная зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4М-А "Шилка", которая получила новую "цифровую" РЛС, позволяющей обнаруживать цели на расстоянии до 35 км, оптико-локационную систему обнаружения и ракетный комплекс с 4 модернизированными "Иглами".

Источник изображения: Фото: ВСУ, Отвага2004

По мнению военных экспертов, по-прежнему пока рано говорить о полном воссоздании на Украине полноценной системы ПВО. Однако по сравнению с 2014-м годом для этого многое сделано. Работы ведутся интенсивно и деньги на этом не экономят.

Дмитрий Лемешко

21.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
КУБ
С-125
Шилка
Проекты
Тор ЗРК
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