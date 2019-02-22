На Украине вернули к жизни ЗРК "Тор" и снабдили ракетами ЗСУ "Шилка"
Прикрываясь мифом о российской военной угрозе, на Украине продолжаются интенсивные военные приготовления. Так, по данным генштаба, ВСУ удалось восстановить и модернизировать зенитные ракетные комплексы 2К12-2Д "Куб" и 9К330 "Тор". Ранее эти ЗРК были выведены из эксплуатации.
Источник изображения: Фото: ВСУ, Отвага2004
На этой неделе на испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области эти системы выполнили исследовательские стрельбы.
Источник изображения: Фото: ВСУ, Отвага2004
Источник изображения: Фото: ВСУ, Отвага2004
Источник изображения: Фото: ВСУ, Отвага2004
Кроме упомянутых ЗРК, были также реально опробованы комплексы С-125-2Д1.
Также была продемонстрирована модернизированная зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4М-А "Шилка", которая получила новую "цифровую" РЛС, позволяющей обнаруживать цели на расстоянии до 35 км, оптико-локационную систему обнаружения и ракетный комплекс с 4 модернизированными "Иглами".
Источник изображения: Фото: ВСУ, Отвага2004
По мнению военных экспертов, по-прежнему пока рано говорить о полном воссоздании на Украине полноценной системы ПВО. Однако по сравнению с 2014-м годом для этого многое сделано. Работы ведутся интенсивно и деньги на этом не экономят.
Дмитрий Лемешко
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