Египетский спутник вышел на целевую орбиту, все идет штатно - Роскосмос

Москва. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Спутник связи Egyptsat-A вышел на целевую орбиту, с него поступают телеметрические данные, сообщили в четверг "Интерфаксу" в Роскосмосе.

"Все проходит штатно, со спутника поступает телеметрия, он находится на целевой орбите", - сказали в госкорпорации.

Там сообщили, что космический аппарат Egyptsat-A, созданный ракетно-космической корпорацией "Энергия" в интересах правительства Египта, предназначен для съемки земной поверхности с высоким пространственным разрешением.

"После выполнения программы летных испытаний спутник будет передан на управление египетской стороне", - отметили в госкорпорации.

Запуск EgyptSat-A был запланирован на 7 февраля, однако позднее срок был перенесен на 21 февраля. Космический аппарат призван заменить другой спутник российского производства - EgyptSat-2, связь с которым оборвалась в апреле 2015 года. Тогда страховщиком выступала СК "Спутник", лицензии на страхование у которой были отозваны в 2016 году. Новый спутник создавался РКК "Энергия" за счет страхового покрытия по потерянному аппарату. Эквивалентная стоимость создания EgyptSat-A составляет примерно $100 млн.