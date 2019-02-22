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22.02.2019
Интерфакс-АВН

Египетский спутник вышел на целевую орбиту, все идет штатно - Роскосмос

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Спутник "EgyptSat-2"
Космический аппарат "EgyptSat-2".
Источник изображения: zonatex.ru

Москва. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Спутник связи Egyptsat-A вышел на целевую орбиту, с него поступают телеметрические данные, сообщили в четверг "Интерфаксу" в Роскосмосе.

"Все проходит штатно, со спутника поступает телеметрия, он находится на целевой орбите", - сказали в госкорпорации.

Там сообщили, что космический аппарат Egyptsat-A, созданный ракетно-космической корпорацией "Энергия" в интересах правительства Египта, предназначен для съемки земной поверхности с высоким пространственным разрешением.

"После выполнения программы летных испытаний спутник будет передан на управление египетской стороне", - отметили в госкорпорации.

Запуск EgyptSat-A был запланирован на 7 февраля, однако позднее срок был перенесен на 21 февраля. Космический аппарат призван заменить другой спутник российского производства - EgyptSat-2, связь с которым оборвалась в апреле 2015 года. Тогда страховщиком выступала СК "Спутник", лицензии на страхование у которой были отозваны в 2016 году. Новый спутник создавался РКК "Энергия" за счет страхового покрытия по потерянному аппарату. Эквивалентная стоимость создания EgyptSat-A составляет примерно $100 млн.

21.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Египет
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
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