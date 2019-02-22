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22.02.2019
Интерфакс-АВН

Полпредом РФ при ОДКБ назначен Андрей Шведов

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Государственные флаги стран-участниц командно-штабных учений
Государственные флаги стран-участниц командно-штабных учений с воинскими контингентами коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие-2018".
Источник изображения: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Москва. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин в четверг назначил нового полномочного представителя России при Организации Договора о коллективной безопасности.

"Назначить посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Шведова Андрея Владимировича постоянным и полномочным представителем Российской Федерации при Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в тексте указа, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Занимавший ранее этот пост Виктор Васильев был освобожден от обязанностей 13 июня 2018 года.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

21.02.2019
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