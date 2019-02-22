Ракетный размах

Военный эксперт Дмитрий Корнев — о том, как "Циркон" меняет расклад сил в мире

О характеристиках гиперзвуковой ракеты 3М-22 "Циркон" до вчерашнего дня не было никакой достоверной информации. И это оказывало значительное влияние на понимание возможностей этого оружия. В послании президента Федеральному собранию прозвучало, что ракета обладает скоростью полета около 9 Махов и дальностью действия более 1 тыс. км. Мы услышали также и подтверждение другой информации, которая раньше обычно упоминалась с оговоркой "предположительно".

Давайте обновим образ новой ракеты, предназначенной для вооружения в первую очередь кораблей и подводных лодок ВМФ России. Разработкой ракеты 3М-22 занимается ведущее "противокорабельное" КБ страны — НПО машиностроения из подмосковного Реутова. Именно тут были созданы сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Вулкан", "Гранит" и "Оникс". И вот пришла очередь и гиперзвука.

В 2011 году в ряде источников появилась информация о том, что в НПО машиностроения идут работы по созданию новой гиперзвуковой ракеты "Циркон". В 2015–2016 годах в ряде источников были отрывочные и не подтвержденные данные о начале наземных испытаний новой ракеты. Наконец, 15 апреля 2017 года СМИ впервые сообщили об испытательном пуске "Циркона" и о том, что он достиг скорости 8 Махов (Мах — скорость звука, равняется примерно 1220 км/ч).

Теперь мы знаем, что ракета с уникальными тактико-техническими характеристиками может применяться в качестве противокорабельной, а также для поражения наземных целей. Конечно, дальность действия более 1 тыс. км делает такую ракету весьма серьезным дополнением к комплексам "Калибр". И особенно с учетом того, что "Циркон" может применяться из тех же самых универсальных пусковых установок, что в разы увеличит боевую эффективность и возможности уже строящихся и планируемых к постройке кораблей и подводных лодок.

В качестве противокорабельной ракеты "Циркон" в ближайшие годы не будет иметь равных. При скорости 8–9 М при работе на дальность, например, 500 км подлетное время составит всего около 2,5–3 минут. Это значительно усложняет организацию ПВО и ПРО потенциальных морских целей. Кроме того, возможность совершения противоракетного маневра на таких скоростях обеспечивает "Циркону" проникновение практически сквозь любую оборону.

Также не надо забывать о том, что еще в 1970–1980-е годы именно в НПО машиностроения была создана и отработана схема вывода из строя корабельных ордеров (боевых построений кораблей) групповым ударом обменивающихся между собой информацией ракет. То есть поражение цели типа авианосца при пуске 4–8 ракет "Циркон" будет гарантировано и даже с обычной неядерной боевой частью. 3–4 таких ракеты смогут потопить даже весьма крупный надводный корабль.

При работе по наземным целям, скорее всего, максимальная дальность полета "Циркона" будет реализована при высотной траектории полета к цели. Считается, что высоко летящую крылатую ракету легко сбить, но здесь мы имеем дело не с обычной, а с гиперзвуковой, которая может маневрировать. Ее поражение для современных систем ПВО и ПРО — столь же трудная задача, как и уничтожение атакующего гиперзвукового боевого блока стратегической системы "Авангард". С учетом высокой конечной скорости ракета может использоваться для поражения важных и сильно защищенных объектов — таких как командные пункты, склады или укрепленные арсеналы.

Носителями ракет "Циркон" могут стать любые корабли и подводные лодки, оснащенные усовершенствованными современными универсальными стрельбовыми комплексами типа "Калибр-НК" или "Калибр-ПЛ". Фактически речь идет о всех строящихся сейчас подводных лодках проекта 885М "Ясень-М" — семь таких кораблей должны войти в состав ВМФ России до 2027 года. Кроме того, ракеты "Циркон" после модернизации получат атомные ракетные крейсеры проекта 11442 , а также эсминцы типа "Лидер" и, вероятно, другие строящиеся крупные корабли нашего ВМФ. На перспективных атомных подводных лодках "Хаски" также будут стоять "Цирконы".

Сейчас же, судя по всему, идут летные испытания морского варианта гиперзвукового ракетного комплекса. И, вероятно, он будет принят на вооружение вместе с первой ударной атомной подводной лодкой проекта К-561 "Казань" в ближайшие год-два. И именно морские "Цирконы" будут первыми гиперзвуковыми ракетами нашего флота, а общее их количество на морских носителях, вероятно, составит в перспективе несколько сотен единиц. Это очень большой противокорабельный и ударный потенциал с потрясающими противоракетными возможностями.

Дмитрий Корнев — главный редактор интернет-проекта MilitaryRussia

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