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22.02.2019
Военное обозрение

В Генштабе ВСУ заявили о предотвращённом поджоге крупного арсенала

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Пресс-служба Генштаба ВСУ сообщает о якобы ликвидированной попытке поджога одного из крупных армейских складов. Отмечается, что "злоумышленниками готовилась попытка поджечь один из арсеналов ВСУ" сегодня – 21 февраля.

Фото с территории арсенала в Хмельницкой области

Источник изображения: ВКонтакте

Из сообщения:

Угроза поджога была оперативно ликвидирована. Не зафиксировано никаких негативных последствий.

При этом не сообщается ни о том, какой именно арсенал ВСУ собирались поджигать некие злоумышленники, ни о том, кто эти злоумышленники и были ли они задержаны.

Зато в сообщении пресс-службы сообщается, что на данный момент продолжаются оперативные мероприятия на месте расположения складов.

Напомним, что за последние годы на Украине практически полностью выгорели несколько крупных арсеналов, на которых хранились вооружения и боеприпасы к ним, включая и такие как ракеты комплекса "Точка-У". Неполный список: Новобогдановка, Лозовая, Балаклея.

Одним из последних случаев является выгорание арсенала близ населённого пункта Ичня Черниговской области. Тогда Порошенко объявил о якобы причастности "агентов России" к поджогу военных складов. При этом довод президента Украины был таков: арсенал располагается менее чем в 200 км от границы России. Тем временем никаких результатов следствия ни по арсеналу под Черниговом, ни по другим сгоревшим складам до сих пор не представлено, хотя уничтожены тысячи тонн боеприпасов.

21.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Украина
Продукция
Точка-У
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1 комментарий
№1
22.02.2019 09:36
Может и подожги те,кому бандеровцы поперек горла,а может и сами бандеровцы следы заметают,после того как сами склад разворовали и продали его содержимое...Больше всего бандеровцы любят любить Украину сидя в Канаде,а на это нужны деньги...
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