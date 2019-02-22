В Генштабе ВСУ заявили о предотвращённом поджоге крупного арсенала

Пресс-служба Генштаба ВСУ сообщает о якобы ликвидированной попытке поджога одного из крупных армейских складов. Отмечается, что "злоумышленниками готовилась попытка поджечь один из арсеналов ВСУ" сегодня – 21 февраля.

Фото с территории арсенала в Хмельницкой области Источник изображения: ВКонтакте

Из сообщения:

Угроза поджога была оперативно ликвидирована. Не зафиксировано никаких негативных последствий.

При этом не сообщается ни о том, какой именно арсенал ВСУ собирались поджигать некие злоумышленники, ни о том, кто эти злоумышленники и были ли они задержаны.

Зато в сообщении пресс-службы сообщается, что на данный момент продолжаются оперативные мероприятия на месте расположения складов.

Напомним, что за последние годы на Украине практически полностью выгорели несколько крупных арсеналов, на которых хранились вооружения и боеприпасы к ним, включая и такие как ракеты комплекса "Точка-У". Неполный список: Новобогдановка, Лозовая, Балаклея.

Одним из последних случаев является выгорание арсенала близ населённого пункта Ичня Черниговской области. Тогда Порошенко объявил о якобы причастности "агентов России" к поджогу военных складов. При этом довод президента Украины был таков: арсенал располагается менее чем в 200 км от границы России. Тем временем никаких результатов следствия ни по арсеналу под Черниговом, ни по другим сгоревшим складам до сих пор не представлено, хотя уничтожены тысячи тонн боеприпасов.