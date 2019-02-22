Корабли Северного флота провели артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Боевые упражнения выполнялись по надводным, воздушным, а также береговым целям

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Малый противолодочный корабль "Снежногорск" и малый ракетный корабль "Айсберг" Кольской флотилии Северного флота выполнили комплекс артиллерийских стрельб на полигонах Баренцева моря. Об этом в четверг рассказали в пресс-службе Северного флота.

"Боевые упражнения выполнялись 76-миллиметровыми артиллерийскими установками и скорострельными автоматами калибра 30 мм по надводным, воздушным, а также береговым целям. Экипажи кораблей Кольской флотилии разнородных сил также отработали ряд задач одиночной подготовки корабля в море, провели учения по борьбе за живучесть на ходу", - рассказали на флоте.

Также моряки отработали противоподводную диверсионную оборону при стоянке на якоре на незащищенном рейде. После выполнения артиллерийских стрельб "Снежногорск" вернулся в базу, а экипаж малого ракетного корабля "Айсберг" приступил к учениям по противовоздушной обороне со стрельбами.

"Снежногорск" (МПК-59) - малый противолодочный корабль проекта 1124М. Корабль заложен на судостроительном заводе в Зеленодольске 20 ноября 1990 года, спущен на воду 22 мая 1993 года, вошел в состав флота 17 ноября 1994 года. Корабли проекта предназначены для обеспечения развертывания атомных подводных лодок, охраны военно-морских баз, соединений ударных кораблей, конвоев судов в прибрежных районах.

"Айсберг" - малый ракетный корабль проекта 1234.1. Корабли этого проекта строились в 1967-1992 годах и предназначались для борьбы с боевыми кораблями и торговыми судами вероятного противника на закрытых морях и в ближней океанской зоне.