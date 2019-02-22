Россия провела презентацию истребителя МиГ-35 для ВВС Индии

Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" в рамках проходящего в эти дни в индийском Бангалоре авиасалона Aero India-2019, провела для министра обороны Индии Нирмалы Ситхараман и командования ВВС страны презентацию новейшего российского легкого истребителя МиГ-35. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Источник изображения: корпорация МиГ

Россия провела презентацию легкого истребителя МиГ-35, который участвует в тендере ВВС Индии на закупку 110 легких истребителей. Показ был организован в рамках телемоста между Россией и Индией. Специалисты корпорации "МиГ" продемонстрировали министру обороны Индии и представителям ВВС страны технические преимущества многофункционального истребителя поколения "4++ МиГ-35. Сообщается, что покупка и эксплуатация истребителя МиГ-35 обойдется Индии до 20% дешевле, чем аналогичные предложения прямых конкурентов.

Корпорация готова локализовать производство МиГ-35 на территории страны после принятия на вооружение установочной партии этих самолетов. Инженеры корпорации "МиГ" имеют многолетний опыт сотрудничества с индийскими партнерами и четко понимают все потребности индийских ВВС

- заявил генеральный директор АО "РСК "МиГ" Илья Тарасенко

Как сообщает пресс-служба корпорации, авиационный комплекс МиГ-35 будет вооружен новыми видами управляемых и неуправляемых авиационных средств поражения для максимально эффективного решения боевых задач по воздушным, наземным и морским целям.

Россия предлагает Индии МиГ-35 с РЛС с активной фазированной антенной решеткой, комплексом обороны со средствами РЭБ, открытой архитектурой БРЭО.

В ходе объявленного тендера ВВС Индии намерены закупить 110 легких истребителей. В конкурсе, кроме России с МиГ-35, участвуют американские F-16 и F/A-18, шведский Gripen E, французский Rafale и европейский Typhoon.