Войти
22.02.2019
Военное обозрение

Россия провела презентацию истребителя МиГ-35 для ВВС Индии

939
0
0

Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" в рамках проходящего в эти дни в индийском Бангалоре авиасалона Aero India-2019, провела для министра обороны Индии Нирмалы Ситхараман и командования ВВС страны презентацию новейшего российского легкого истребителя МиГ-35. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Источник изображения: корпорация МиГ

Россия провела презентацию легкого истребителя МиГ-35, который участвует в тендере ВВС Индии на закупку 110 легких истребителей. Показ был организован в рамках телемоста между Россией и Индией. Специалисты корпорации "МиГ" продемонстрировали министру обороны Индии и представителям ВВС страны технические преимущества многофункционального истребителя поколения "4++ МиГ-35. Сообщается, что покупка и эксплуатация истребителя МиГ-35 обойдется Индии до 20% дешевле, чем аналогичные предложения прямых конкурентов.

Корпорация готова локализовать производство МиГ-35 на территории страны после принятия на вооружение установочной партии этих самолетов. Инженеры корпорации "МиГ" имеют многолетний опыт сотрудничества с индийскими партнерами и четко понимают все потребности индийских ВВС

- заявил генеральный директор АО "РСК "МиГ" Илья Тарасенко

Как сообщает пресс-служба корпорации, авиационный комплекс МиГ-35 будет вооружен новыми видами управляемых и неуправляемых авиационных средств поражения для максимально эффективного решения боевых задач по воздушным, наземным и морским целям.

Россия предлагает Индии МиГ-35 с РЛС с активной фазированной антенной решеткой, комплексом обороны со средствами РЭБ, открытой архитектурой БРЭО.

В ходе объявленного тендера ВВС Индии намерены закупить 110 легких истребителей. В конкурсе, кроме России с МиГ-35, участвуют американские F-16 и F/A-18, шведский Gripen E, французский Rafale и европейский Typhoon.

21.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Франция
Швеция
Продукция
F-16
F-18
Gripen NG
Rafale
МиГ-35
Компании
МиГ РСК
Проекты
АФАР
Похожие новости
21.09.2018
Грустная песня о тендере: получит ли Индия новый истребитель
29.05.2015
Медленная смерть праматери всех тендеров
30.03.2011
Какой же истребитель предпочтут индийцы?
18.02.2011
Борьба за победу в тендере MMRCA продолжается
11.02.2011
Российский МиГ-35 сохраняет шансы на победу в индийском истребительном тендере - Погосян
26.08.2010
Сложный выбор
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.02 20:44
  • 20
"Спасения нет": "Посейдон" прошел испытания
  • 22.02 20:14
  • 7
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 22.02 20:01
  • 8
Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник
  • 22.02 19:21
  • 68
"Долетит за полминуты": в России создадут новую ракету
  • 22.02 19:20
  • 1777
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.02 19:00
  • 161
Дополнительные функции
  • 22.02 18:29
  • 14
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео
  • 22.02 18:26
  • 27
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 22.02 17:31
  • 11
Компания Илона Маска создала опасный искусственный интеллект
  • 22.02 17:27
  • 50
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 22.02 17:24
  • 19
Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупцией
  • 22.02 17:17
  • 1
Появится ли у Турции авианосец с F-35B на борту
  • 22.02 17:14
  • 89
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 22.02 16:55
  • 4
Расмуссен посоветовал Беларуси "беречься агрессии россиян"
  • 22.02 16:05
  • 8
"Ночной охотник" не по карману российской армии