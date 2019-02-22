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22.02.2019
Военно-промышленный курьер

"Ночной охотник" не по карману российской армии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Минобороны России решило отказаться от серийной закупки новых ударных вертолетов Ми-28НМ из-за цены.

"Несмотря на многократные попытки военных снизить цену серийной машины, холдинг “Вертолеты России” отказался принимать условия Минобороны", - сообщил один из собеседников агентства Интерфакс. По его словам, Минобороны РФ на протяжении более чем трех месяцев готовилось к заключению государственного контракта с холдингом "Вертолеты России" о поставке в войска серийной партии ударных вертолетов Ми-28НМ, однако в последний момент стороны не смогли прийти к согласию относительно цены контракта.

В свою очередь источник в Воздушно-космических силах России заявил, что отказ от закупки Ми-28НМ не скажется на боеспособности армейской авиации. "На сегодняшний момент успешно завершается опытно-конструкторская работа по модернизации поставленных ранее вертолетов Ми-28", - сказал он.

"Вместо затратных закупок новых вертолетов у холдинга “Вертолеты России”, есть возможность провести модернизацию имеющихся “Ночных охотников” с доведением их основных характеристик до уровня Ми-28НМ или проработать вопрос соответствующего увеличения закупок вертолетов Ка-52", - сказал собеседник агентства.

21.02.2019
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принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Ми-28Н
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
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8 комментариев
№1
22.02.2019 06:44
Модернизация тоже дело хорошее....
Похоже МО решили пока переключиться на закупки
более бюджетных Ми-35 для бригад армейской авиации ВДВ.
Да и Ка-52 с ПТРК ГЕРМЕС, поинтересней будет чем  Ми-28 с Хризантемой.
0
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№2
22.02.2019 08:17
мне вот интересно, а как теперь предприятие-разработчик будет окупать затраты не всякие НИОКР, испытания и т.д. ?

Неужели нельзя как -то в начале пути прицениться, дадут деньги на серийные покупки или не дадут?
0
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№3
22.02.2019 09:00
Как по мне то России вообще не по карману Чубайс,Криворучко,Хакамада,Явлинский,Сердюков ,семьи Ельцина,Горбачева,Шапашникова и им подобных...Пора бы России избавиться от этого непосильного груза на своей шее ! Экономить нужно на них,а не на вертолетах для русской армии !
+5
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№4
22.02.2019 09:39
Цитата, VK сообщ. №2
мне вот интересно, а как теперь предприятие-разработчик будет окупать затраты не всякие НИОКР, испытания и т.д. ?
Конкретно по этой модели все НИОКР оплачены деньгами Минпромторга и МО. Оплачены хорошо.  И разработка и модернизация.
Тем удивительнее выглядит решение не закупать серию.
Возможно, это просто такой финт ушами со стороны производителей, которые не смогли организовать серийное производство в заданные сроки и выставили такую цену, чтобы потянуть время и временно отпугнуть возможных покупателей.
Или просто грубый шантаж со стороны МО.
+1
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№5
22.02.2019 09:53
Ну, по крайней мере, это аргумент против тех, кто утверждает что Россия втянулась в новую гонку вооружений... Хотя так себе утешение.
0
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№6
22.02.2019 13:20
штурм
Цитата, штурм сообщ. №1
Модернизация тоже дело хорошее....
Цитата
Вместо затратных закупок новых вертолетов у холдинга “Вертолеты России”, есть возможность провести модернизацию имеющихся “Ночных охотников” с доведением их основных характеристик до уровня Ми-28НМ
Дипломатичная фраза, означающая, что до уровня Ми-28НМ не доведут. И не думаю, что количества Ми-28 хватает. По-моему, их слишком мало, т.е. новые строить тоже надо и много.

Дон36
Цитата, Дон36 сообщ. №3
Чубайс,Криворучко,Хакамада,Явлинский,Сердюков
Сердюков тут каким боком? Вообще-то, это он инициировал целый ряд новый разработок для армии, соответственно, выделил деньги на это. А вот суперполуярный Шойгу деньги транжирит на пиар: на всякие парки "Патриот", на парады, которые проводятся аж по несколько раз в год да во многих городах России. В общем, показухи много как никогда. Если бы эти деньги в реальное дело, то глядишь и хватило бы на Ми-28НМ.

И в чём там траты Явлинского, Хакамады из бюджета? Чубайс может не лучшим образом, но всё же тратит деньги на нано-технологии и какие-то успехи там тоже есть. 100% никогда ничего нового не выстреливает, подавляющее большинство новинок приходится закрывать - так во всех странах.
-1
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№7
22.02.2019 15:51
Цитата, штурм сообщ. №1
Да и Ка-52 с ПТРК ГЕРМЕС, поинтересней будет чем  Ми-28 с Хризантемой.
а он есть , этот Гермес ?
и кстати чем НМ отличается от Н ?
0
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№8
22.02.2019 16:05
Цитата, просто экспл сообщ. №7
и кстати чем НМ отличается от Н ?
Формой кабины, наличием второй ручки управления, наличием РЛС( этим Ми-28НМ отличается от Ми-28Н состоящих на вооружении ВКС РФ), отсутствием в носу обтекателя радиокомандной системы наведения ПТУР, НСЦИ пилотов. Этот основные отличия
0
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