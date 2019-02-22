"Ночной охотник" не по карману российской армии
Минобороны России решило отказаться от серийной закупки новых ударных вертолетов Ми-28НМ из-за цены.
"Несмотря на многократные попытки военных снизить цену серийной машины, холдинг “Вертолеты России” отказался принимать условия Минобороны", - сообщил один из собеседников агентства Интерфакс. По его словам, Минобороны РФ на протяжении более чем трех месяцев готовилось к заключению государственного контракта с холдингом "Вертолеты России" о поставке в войска серийной партии ударных вертолетов Ми-28НМ, однако в последний момент стороны не смогли прийти к согласию относительно цены контракта.
В свою очередь источник в Воздушно-космических силах России заявил, что отказ от закупки Ми-28НМ не скажется на боеспособности армейской авиации. "На сегодняшний момент успешно завершается опытно-конструкторская работа по модернизации поставленных ранее вертолетов Ми-28", - сказал он.
"Вместо затратных закупок новых вертолетов у холдинга “Вертолеты России”, есть возможность провести модернизацию имеющихся “Ночных охотников” с доведением их основных характеристик до уровня Ми-28НМ или проработать вопрос соответствующего увеличения закупок вертолетов Ка-52", - сказал собеседник агентства.
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Похоже МО решили пока переключиться на закупки
более бюджетных Ми-35 для бригад армейской авиации ВДВ.
Да и Ка-52 с ПТРК ГЕРМЕС, поинтересней будет чем Ми-28 с Хризантемой.
Неужели нельзя как -то в начале пути прицениться, дадут деньги на серийные покупки или не дадут?
мне вот интересно, а как теперь предприятие-разработчик будет окупать затраты не всякие НИОКР, испытания и т.д. ?Конкретно по этой модели все НИОКР оплачены деньгами Минпромторга и МО. Оплачены хорошо. И разработка и модернизация.
Тем удивительнее выглядит решение не закупать серию.
Возможно, это просто такой финт ушами со стороны производителей, которые не смогли организовать серийное производство в заданные сроки и выставили такую цену, чтобы потянуть время и временно отпугнуть возможных покупателей.
Или просто грубый шантаж со стороны МО.
Модернизация тоже дело хорошее....
Вместо затратных закупок новых вертолетов у холдинга “Вертолеты России”, есть возможность провести модернизацию имеющихся “Ночных охотников” с доведением их основных характеристик до уровня Ми-28НМДипломатичная фраза, означающая, что до уровня Ми-28НМ не доведут. И не думаю, что количества Ми-28 хватает. По-моему, их слишком мало, т.е. новые строить тоже надо и много.
Дон36
Чубайс,Криворучко,Хакамада,Явлинский,СердюковСердюков тут каким боком? Вообще-то, это он инициировал целый ряд новый разработок для армии, соответственно, выделил деньги на это. А вот суперполуярный Шойгу деньги транжирит на пиар: на всякие парки "Патриот", на парады, которые проводятся аж по несколько раз в год да во многих городах России. В общем, показухи много как никогда. Если бы эти деньги в реальное дело, то глядишь и хватило бы на Ми-28НМ.
И в чём там траты Явлинского, Хакамады из бюджета? Чубайс может не лучшим образом, но всё же тратит деньги на нано-технологии и какие-то успехи там тоже есть. 100% никогда ничего нового не выстреливает, подавляющее большинство новинок приходится закрывать - так во всех странах.
Да и Ка-52 с ПТРК ГЕРМЕС, поинтересней будет чем Ми-28 с Хризантемой.а он есть , этот Гермес ?
и кстати чем НМ отличается от Н ?
и кстати чем НМ отличается от Н ?Формой кабины, наличием второй ручки управления, наличием РЛС( этим Ми-28НМ отличается от Ми-28Н состоящих на вооружении ВКС РФ), отсутствием в носу обтекателя радиокомандной системы наведения ПТУР, НСЦИ пилотов. Этот основные отличия