"Ночной охотник" не по карману российской армии

Минобороны России решило отказаться от серийной закупки новых ударных вертолетов Ми-28НМ из-за цены.

"Несмотря на многократные попытки военных снизить цену серийной машины, холдинг “Вертолеты России” отказался принимать условия Минобороны", - сообщил один из собеседников агентства Интерфакс. По его словам, Минобороны РФ на протяжении более чем трех месяцев готовилось к заключению государственного контракта с холдингом "Вертолеты России" о поставке в войска серийной партии ударных вертолетов Ми-28НМ, однако в последний момент стороны не смогли прийти к согласию относительно цены контракта.

В свою очередь источник в Воздушно-космических силах России заявил, что отказ от закупки Ми-28НМ не скажется на боеспособности армейской авиации. "На сегодняшний момент успешно завершается опытно-конструкторская работа по модернизации поставленных ранее вертолетов Ми-28", - сказал он.

"Вместо затратных закупок новых вертолетов у холдинга “Вертолеты России”, есть возможность провести модернизацию имеющихся “Ночных охотников” с доведением их основных характеристик до уровня Ми-28НМ или проработать вопрос соответствующего увеличения закупок вертолетов Ка-52", - сказал собеседник агентства.