Пиар-ход: Израиль разработал "дрона-убийцу" С-300

Израиль представил "дрона-убийцу" комплексов С-300 и С-400

Израиль расширил линейку уже применяемых или готовящихся к принятию на вооружение "дронов-камикадзе", которые являются барражирующими боеприпасами. Компания Israel Aerospace Industries (IAI) представила новую модель устройства под названием Mini Harpy. СМИ обратили внимание, что на видео испытаний дрон поражает всевысотный обнаружитель, используемый в российских ракетных комплексах С-300 и С-400.

Israel Aerospace Industries (IAI) расширила линейку дронов-"камикадзе", представив новую модель "летающего боеприпаса" под названием Mini Harpy, об этом сообщает пресс-служба компании.

Дрон разработан на базе барражирующих боеприпасов Harop и Harpy. Он предназначен для борьбы с различной вражеской техникой, например радарами, поясняют производители. Боеприпас запускается с вертолетов, морских и наземных платформ, а затем исследует пространство, дожидаясь появления цели. Видео полета дрона транслируется на экран оператору.

Вес устройства составляет 45 кг, из них 8 кг - боевая часть. Продолжительность работы два часа, максимальная дальность полета - 100 км.

IAI опубликовала нарисованное видео испытаний беспилотника на своем официальном ютуб-канале. Дрон поражает с воздуха мобильную радиолокационную станцию, похожую на всевысотный обнаружитель 96Л6Е на шасси МЗКТ-7930, который используется в российских ракетных комплексах С-300 и С-400.

При этом производители не уточняли, "заточен" ли дрон на уничтожение именно радиолокационных станций.

Ряд СМИ предположил, что таким образом израильский концерн представил летающий боеприпас, который Цахал может использовать для уничтожения российских ЗРК С-300, размещенных на территории Сирийской Арабской Республики.

Пресс-менеджер компании IAI, присутствующая на выставке в Индии, отказалась отвечать на соответствующий вопрос российских журналистов. По ее словам, она не разбирается в задачах Mini Harpy, а специалист по беспилотнику весь день будет находиться на переговорах.

Впервые компания IAI линейку линейку дронов-"камикадзе" в феврале 2016 года на международной выставке авиакосмической промышленности Singapore Airshow 2016.

Профессор Академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин считает, что IAI намеренно включили в видеоролик российскую мобильную РЛС для создания мощного резонанса в информационной среде..

"Этот ролик делали сами же производители, которые заинтересованы в дополнительной рекламе своего изделия, поэтому я не вижу здесь какой-то политической подоплеки. Это чисто коммерческий интерес, а также хитрый способ разжечь шумиху вокруг своего изделия, только и всего. Хотя нельзя отрицать, что у подобного рода мини-боеприпасов есть "библиотека образов" в "голове".

Они могут использоваться как уничтожители систем ПВО, причем необязательно российских. Это давняя концепция.

Израиль, можно сказать, дальше всех продвинулся в создании барражирующих боеприпасов. Он первым начал производить их - и вот, появилась уже третья модификация", - пояснил эксперт в беседе с ФАН.

В свою очередь, российские военные инженеры ведут постоянные научно-исследовательские работы по созданию различных систем противодействия беспилотным разведывательным и ударным летательным аппаратам. России есть чем ответить Израилю на появление "дронов-убийц" С-300.

"Против беспилотников - а в данном случае Mini Harpy это такая же мишень, как и обычные беспилотники - существуют виды вооружения, которые у нас сегодня есть, в том числе и в Сирии. Конечно, универсальной концепции уничтожителя дронов или барражирующих боеприпасов пока не нашли, но каждая сторона идет своим путем, подбирает лучшие средства. Это могут быть лазеры или средства радиоэлектронной борьбы, или даже специальные пулеметы, совмещенные с радарами. Так что это традиционное противостояние меча и щита", - сказал Козюлин.

Россия является одним из лидеров в сфере создания систем радиоэлектронной борьбы, напомнил он. Одним из примеров могут быть мобильные противодроновые ружья вроде Rex 1.

"Да, у нас есть противодроновые ружья, которые лишают дрон сигнала от оператора. Но я также хочу подчеркнуть: у израильтян есть полностью автономная версия дронов, которые не нуждаются в сигнале от оператора, они самостоятельно могут выполнять задачу. Хотя под давлением общественности они якобы отказались ее применять. Но даже против них, полностью автономных дронов, у нас тоже есть средства радиоэлектронной борьбы: те же лазеры, те же пушки, совмещенные с радаром, которые могут обнаруживать и сбивать дроны обычным способом. Так что будем закапывать в землю израильских "могильщиков" теми же "Красухами", - заключил Козюлин.

"Красуха" - это семейство комплексов радиоэлектронной борьбы, обеспечивающих прикрытие командных пунктов, группировок войск, средств ПВО, важных промышленных и административно-политических объектов. Система анализирует тип сигнала и ставит помехи, которые воздействуют на РЛС противника.

Отдел "Армия"