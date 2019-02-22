Союзники бросают курдов: Европа бежит из Сирии, вслед за США

WP: коалиция не останется в Сирии после вывода американских войск

Вместе с США из Сирии может уйти и возглавляемая ими коалиция союзников. Франция и Великобритания не считают возможным заменить американский контингент своими собственными войсками. Это означает, что если исход действительно состоится, отвечать за ситуацию в Сирии будут Россия, Турция и Иран. Однако между этими странами сохраняются некоторые противоречия, в том числе по курдскому вопросу.

Ближайшие европейские союзники США "единогласно" отклонили просьбу администрации президента США Дональда Трампа оставить свои войска в качестве "наблюдателей" после вывода контингента американских военнослужащих, пишет газета The Washington Post со ссылкой на американских и зарубежных официальных лиц.

Одна из главных просьб администрации Трампа к союзникам заключалась в том, чтобы сформировать силы "наблюдателей" для патрулирования "безопасной зоны" на сирийской стороне границы, отделяющей Турцию от сирийских курдов.

Среди этих союзников - Франция и Великобритания, которые имеют войска в Сирии, а также Германия, у которой собственных сил в Сирии нет. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил на прошлой неделе, что был озадачен такой тактикой Трампа. На этой неделе министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что

перспективы для замены американских сил британцами в Сирии нет.

Военные чиновники неоднократно выражали обеспокоенность поспешного вывода войск США, даже после ликвидации террористической группировки "Исламское государство" (организация запрещена в России) (ИГ, организация запрещена в России) в Сирии. Чиновники предполагают, что террористы сохранят повстанческий потенциал и силы для возвращения, как это было после ухода американцев из Ирака в 2011 году, говорится в материале.

Газета пишет, что количество боевиков ИГ в Сирии и Ираке насчитывается от 20 тыс. до 30 тыс. человек.

О планах США покинуть Сирию стало известно в середине декабря прошлого года. Трамп пояснил, что коалиция во главе с США разгромила боевиков ИГ, а это было единственной причиной, по которой американские вооруженные силы находились в стране.

Это решение критикуют не только европейские союзники Вашингтона, но и даже некоторые сотрудники администрации Трампа.

Союзники США опасаются, что вывод американских войск создаст вакуум, который смогут заполнить террористы, Россия или Иран.

В то же время Москва воспринимает эту новость совершенно иначе. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков ранее заявил, что российская сторона настаивает на том, чтобы американские войска полностью ушли из Сирии.

По сути, после выхода США из Сирии, за ситуацию в стране полностью будут отвечать участники астанинского формата - Россия, Турция и Иран. Жесткую позицию в отношении вывода войск США из Сирии занимает и Иран. Правда, противоречия между Ираном и Россией в Сирии в последнее время также усиливаются. Тегеран недоволен действиями в Сирии Израиля, который наносит удары по иранским объектам в этой стране.

Единственными союзниками США в Сирии могут остаться лишь курдские формирования на северо-востоке страны, в частности Сирийские демократические силы (СДС).

Проблема заключается в том, что в напряженных отношениях с курдами находится Турция, которая воспринимает их как террористов.

Анкара до сих пор выступает за то, что контроль на курдскими территориями в Сирии должен осуществляться при поддержке США. Россия выступает против этого, а сами курды, находясь в отчаянном положении, готовы искать поддержку со стороны правительственных сил.

Эксперт Российского совета по международным делам Юрий Бармин считает этот вариант развития событий наиболее благоприятным. "Сирийцы берут на себя военные и административные вопросы на границе с Турцией, таким образом, вопрос Курдской рабочей партии снимается сам собой. Проблема этого подхода в данный момент в том, что у курдов остается еще 20 тыс. активных боевиков в Сирии и огромные запасы вооружений, в том числе тяжелых, которые США продолжают им поставлять перед своим уходом", - говорит эксперт.

Впрочем, США уже заявили, что если курды начнут сотрудничать с Россией или правительством Башара Асада, об американской помощи им придется забыть. Так или иначе, после исхода США из Ближневосточной страны именно курдский вопрос будет одной из главных проблем на пути к политическому урегулированию.

Отдел "Армия"