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22.02.2019
Российская газета

Видео: Разработчики на себе испытали в проруби экипировку для спецназа

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Источник изображения: rg.ru

Концерн "Калашников" провел тестирование арктической экипировки "Нанук" для российского спецназа. В роли испытателя-экстремала выступил руководитель спецпроектов компании Михаил Ярин.

Как сообщает пресс-центр концерна, рейдовый костюм бойца спецподразделения испытывался в проруби, когда температура воды была 0 градусов, а воздуха - 4 градуса.

Напомним, что ранее арктическое снаряжение испытывалось в декабре 2018 года на территории трех автономных округов: Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого и Таймырского. Температура во время испытаний достигала -47 градусов, ветер - до 25 м/с и выше, влажность до 100 процентов.

По словам генерального директора концерна "Калашников" Владимира Дмитриева, все прототипы основных элементов экипировки в реальных условиях крайнего севера показали себя с эффективностью 80 процентов.


Николай Грищенко

21.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Персоны
Дмитриев Владимир
Проекты
Арктика
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