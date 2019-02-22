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22.02.2019
Военное обозрение

В Прибалтике закончились учения НАТО по "выживанию в суровых условиях"

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Учения подразделений стран-участниц НАТО прошли на территории Литвы. Чешские и нидерландские военные отрабатывали ведение боевых действий при минусовой погоде. Об этом сообщается на официальном сайте Североатлантического альянса.

Источник изображения: https://www.nato.int/cps/en/natohq/index.htm

Согласно опубликованной информации, военнослужащие контингента НАТО в Литве проводили тренировки по "выживанию в суровых погодных условиях". Основной задачей военных было научится строить убежища при холодной погоде. Кроме этого чешские подразделения уделяли большое внимание маскировке позиций при минусовой погоде, а нидерландские военнослужащие тренировались преодолевать водные преграды.

По словам командования НАТО, проведение тренировок при минусовой погоде говорит о том, что "альянс готов воевать в любых условиях".

Одновременно с литовскими, учения Talvelaager ("Зимний лагерь") закончились в Эстонии. Свыше тысячи военнослужащих из эстонских сил самообороны, бельгийских и британских военнослужащих, морских пехотинцев и нацгвардейцев США при участии членов военизированного ополчения "Кайтселиит" в течении десяти дней отрабатывали боевые действия в "суровых зимних условиях".

Ранее в Британии объявили о подготовке к проведению операций в условиях Крайнего Севера. По словам министра обороны Британии Гэвина Уильямсона, перед Великобританией стоит задача по обеспечению безопасности в Арктике.

21.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Бельгия
Великобритания
Литва
Нидерланды
США
Чехия
Эстония
Проекты
NATO
Арктика
Военные учения
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