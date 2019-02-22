Учёные близки к созданию "Железного Человека" - многомерного экзоскелета

Инженеры из университета Бригама Янга (США) показали новую технологию, позволяющая им создавать сложные механизмы на внешней части какого-либо устройства, не занимая при этом внутреннего пространства. Новая группа механизмов может принимать трехмерную форму из плоской поверхности без разрывов или растяжений. Находясь на плоской или изогнутой поверхности, они могут трансформироваться для выполнения определенных функций, а когда механизм не используется, также легко складываются обратно на внешнюю часть конструкции.

Источник изображения: https://byu.edu

В основе технологии лежит принцип выравнивания осей шарниров с развертывающимися линиями поверхности. Новые механические конструкции возникли, когда группа исследователей перешла к "методам оригами", а математические расчеты показали новый способ создания более сложных объектов. Благодаря такому принципу оборудование может выполнять больше функций, оставаясь при этом компактным.

Такие сверхкомпактные механизмы со сложными функциями будут особенно востребованы в медицинской, военной и космической отраслях, где большие функциональные возможности оборудования при наименьших габаритах играют важную роль.

Так, например, во время малоинвазивной хирургии (точечные проколы тканей) хирургические инструменты могут одновременно резать ткань и подсвечивать место операции. Это и сейчас используется, но в другой технологии.

Источник изображения: https://byu.edu

На поверхности колеса могут быть спрятаны зацепляющиеся устройства, которые можно использовать для прохождения тяжелого бездорожья на Земле или во время миссий на других планетах.

Широкий спектр применения "развертываемых" механизмов возможен в военной индустрии. Начиная от создания компактных дронов-трансформеров и заканчивая созданием армейских экзоскелетов.

Настоящая наука, наконец, приблизилась к фантастике - по созданию многомерного экзоскелета-костюма "Железного Человека", - так разработка описывается в США.

Новое направление исследований спонсируется Национальным научным фондом и включает в работу исследователей из университета Бригама Янга и Университета Южной Индианы.

Интересен и сам университет Бригама Янга. Brigham Young University (BYU) – частный некоммерческий научно-исследовательский университет в городке Прово, штат Юта, США. Он полностью принадлежит мормонской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (Церковь СПД) и работает под эгидой своей церковной образовательной системы. Приблизительно 99% студентов являются членами Церкви СПД. Университет уделяет основное внимание бакалавриату, но также имеет 68 магистерских и 25 докторских степеней программы обучения.

Студенты университета соглашаются соблюдать кодекс чести, который регламентирует поведение в соответствии с учениями СПД. Университетская учебная программа включает в себя религиозное образование с необходимыми курсами: Библию, учение и историю СПД. Учреждение спонсирует еженедельные религиозные собрания, на которых большинство выступающих обращаются к религиозным темам. Многие студенты либо откладывают зачисление, либо делают перерыв в учебе, чтобы служить миссионерами СПД.

Помимо этого университет предлагает разнообразные академические программы, включая гуманитарные науки, инженерию, сельское хозяйство, менеджмент, физико-математические дисциплины, уход за больными и право. Разработками университета Бригама Янга пользуются и компании, занимающиеся оборонно-промышленной деятельностью.